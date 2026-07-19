اليونان تستعد لأول موجة حر هذا العام

تستعد اليونان، التي نجت من موجات الحر القياسي التي ضربت معظم دول أوروبا في يونيو، لأولى موجات الحر لهذا العام.

وقال خبير الأرصاد ثيودوروس كوليداس الأحد على فيسبوك إن درجات الحرارة القصوى في منطقة ثيساليا وأجزاء من شبه جزيرة البيلوبونيز ومنطقة أثينا الكبرى "قد تتحرك بحدود أو تتجاوز 40 درجة مئوية"، مع احتمال أن تتراجع بحلول الخميس.

وأضاف أن بيانات الفترة من الاثنين إلى الأربعاء أظهرت "أننا لا نتعامل مع فترة دفء بسيطة، بل مع طقس حار يملك خصائص موجة الحر نفسها، وخصوصا فوق البر الرئيسي".

وذكر موقع meteo.gr لأحوال الطقس السبت أن أول قياس يتجاوز 40 درجة مئوية لهذا الموسم سُجّل في بلدة كونيتسا الواقعة في الشمال الغربي، حيث بلغت الحرارة 40.4 درجة مئوية.

وتوقعت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية (EMY) الأحد أن تراوح درجات الحرارة بين 40 و41 مئوية الاثنين والثلاثاء في البر الرئيسي لليونان.

ومن غير المعتاد أن ترتفع درجات الحرارة باليونان في أواخر يوليو.

لكن هطول الأمطار في هذا الشهر والرياح القوية ساعدا في إبعاد موجات الحر هذا الموسم، فيما تحطمت الأرقام القياسية للحرارة في معظم أنحاء أوروبا.

وقال موقع meteo.gr إنه ثالث اكثر تسجيل متأخر لحرارة تبلغ 40 درجة منذ عام 2011، بعد 20 يوليو 2015 و30 يوليو 2013.