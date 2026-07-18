وزير الداخلية الألماني يحذر من ارتفاع خطر وقوع هجمات في البلاد

حذر وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت من احتمال وقوع هجمات في ألمانيا، مشيرا إلى أن مستوى التهديد في البلاد بات مرتفعا.

وقال الوزير في تصريحات لصحيفة "فيلت آم زونتاج" الألمانية المقرر صدورها غدا الأحد: "دفعتني الزيادة في البلاغات والمعلومات الاستخباراتية إلى رفع مستوى التهديد الذي كان يصنف سابقا على أنه تهديد مجرد إلى مستوى تهديد مرتفع... وهذا يعني أنه يجب توقع خطر وقوع هجمات في ألمانيا في أي وقت... خطط تنفيذ هجمات ضد ألمانيا واضحة للعيان".

وكان دوبرينت عرض هذا التقييم قبل شهر خلال مؤتمر وزراء الداخلية في هامبورج. وقال آنذاك إن الحديث كان يدور سابقا عن تهديد مجرد، وأضاف: "إذا نظرنا إلى الوضع الحالي وتطوره، فلم يعد بالإمكان الحديث فقط عن تهديد مجرد، بل عن تهديد مرتفع"، موضحا أن هذا لا يعني وجود تهديد محدد، لكنه يمثل تهديدا مرتفعا ينبغي أخذه في الاعتبار، "ليس بالنسبة إلى كل شخص بالقدر نفسه، وإنما بالنسبة إلى المجتمع ككل".

وعزا الوزير هذا التقييم إلى الزيادة الواضحة في المعلومات الواردة، سواء من أجهزة الاستخبارات في دول صديقة أو من المعلومات المتوافرة لدى الأجهزة الألمانية، إضافة إلى تزايد الوقائع الملموسة، وتعاظم الترابط بين العملاء داخل ألمانيا وخارجها الذين يخططون لعمليات تجسس وتخريب.