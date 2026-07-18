أعلنت هيئة الأرصاد الجوية النمساوية، انخفاض كمية الأمطار خلال الفترة من مطلع يناير حتى آخر يونيو 2026 بنسبة 27%، مقارنة بالمتوسط طويل الأجل، في ظل موجة حر غير مسبوقة تشهدها البلاد.

وأوضح خبراء المناخ، أن بعض مناطق النمسا، تشهد أسوأ موجة جفاف منذ عام 1885، وأفادت تقارير بأن تعويض العجز في كميات الأمطار المسجلة منذ بداية العام الجاري، يتطلب هطول 160 لترًا إضافيًا لكل متر مربع خلال الأسابيع المقبلة.

وأفادت شركة الطاقة "فيربوند"، المشغلة لمحطات توليد الطاقة على طول نهر الدانوب، بأن العام الجاري يشهد جفافاً شديداً وانخفاضاً في معدل هطول الأمطار، بشكل يؤثر على مستوى المياه في النهر وتوليد الكهرباء، موضحة أن إنتاج الشركة من الطاقة الكهرومائية يقل بنحو 30% مقارنةً بالمتوسط طويل الأجل.

وقد أثّر انخفاض معدل هطول الأمطار مؤخراً بالسلب على حركة الملاحة في نهر الدانوب، بسبب انخفاض منسوب المياه في بعض الأماكن إلى ما دون الحد الأدنى اللازم لحركة الملاحة، مع تأثر النهر بمناطق ولايات النمسا السفلى والنمسا العليا وسالزبورغ بشكل خاص.

وذكرت شركة "فيادوناو" للممرات المائية، أن نهر الدانوب يشهد حاليًا انخفاضًا حادًا في منسوب المياه، مؤكدة انخفاض المنسوب بنحو نصف متر عن الحد الأدنى المُعتمد في الجزء الواقع شرق العاصمة فيينا.

وأعلنت عن جدول مقيد للشحن النهري، وأرجعت السبب الرئيس إلى نقص هطول الأمطار.