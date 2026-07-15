السلطات الإسبانية تتعرف على كل ضحايا حريق وقع جنوب البلاد

بعد خمسة أيام من اندلاع حريق في منطقة نائية يقطنها مغتربون في جنوب إسبانيا، تعرفت السلطات في وقت متأخر من أمس الثلاثاء على كل الضحايا الـ13 باستخدام عينات بيولوجية.

ومن ناحية أخرى، سيطر رجال الإطفاء الفرنسيون على حريق غابات في منطقة فونتنبلو التاريخية جنوب باريس فيما مازالت أجزاء من القارة تشهد درجات حرارة متطرفة.

وكل المتوفيين في حريق الغابات الإسباني كانوا أجانب باستثناء واحد. وقالت السلطات القضائية إنهم سبعة مواطنيين بريطانيين وثلاثة بلجيكيين وامرأة فرنسية وأمريكي ومواطن إسباني.

والضحايا هم ثماني نساء وخمسة رجال.

والتهم حريق لو جاياردوس نحو 70 كيلو مترا مربعا من الغابات والحقول.

وفي فرنسا، قالت السلطات المحلية إنه تمت السيطرة على الحريق الذي اجتاح غابة فونتنبلو التاريخية جنوب باريس والذي أدى إلى إخلاء العديد من المناطق السكنية، رغم أن رجال الإطفاء ما زالوا يتصدون لحرائق صغيرة في المناطق المتضررة.