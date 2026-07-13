باريس تستدعي السفير الروسي احتجاجا على هجمات إلكترونية في أوروبا

أفاد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الاثنين أن باريس ستستدعي في الأيام المقبلة السفير الروسي على خلفية إطلاق موسكو سلسلة هجمات إلكترونية واسعة النطاق ضد بلدان أوروبية بينها فرنسا.

وقال بارو في مقابلة مع "بي إف إم تي في/آر إم سي" "سنفرض كذلك عقوبات على تسعة أفراد وأربعة كيانات يتحملون مسؤولية هذه الحملة الإلكترونية التي رتّبها إف إس بي" (جهاز الأمن الفدرالي الروسي).

وأضاف بأن الهجمات استهدفت وزارات وشركات ومشغّلي خدمات بهدف "إما الحصول على معلومات أو تخريب عمليات، على سبيل المثال البنى التحتية المخصصة للسكك الحديد، كما كان الحال في بولندا"، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

وأشار بارو إلى أن فرنسا نجحت في "رصد هذه الهجمات"، مضيفا "عزّزنا بشكل كبير دفاعاتنا في مواجهة هذه الهجمات الإلكترونية".