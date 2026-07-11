إسبانيا.. حريق غابات هائل يخلّف 12 قتيلاً و23 مفقوداً

قال مسؤولون إسبان، إن 12 شخصاً على الأقل ​لقوا حتفهم وهم يحاولون الفرار من حريق هائل شب في جنوب إسبانيا، بينما لا يزال ​23 آخرون في عداد المفقودين، وذلك في الوقت الذي يكافح فيه رجال الإطفاء للسيطرة على أحد أشد الحرائق فتكاً في تاريخ البلاد.

ونُشر قرابة 500 عنصر إطفاء، مدعومين بوحدة الطوارئ العسكرية الإسبانية، لمكافحة الحريق والبحث عن الضحايا. وتم إجلاء نحو 800 شخص، من بينهم نحو 200 إلى مراكز إيواء مؤقتة.

وحذر مسؤولون من تفاقم الوضع في حال تغير اتجاه الرياح. وشاهد مراسلون عناصر الإطفاء وهم يكافحون النيران في الريف، فيما تصاعدت سحب من الدخان الأبيض.

وقال أنطونيو سانث رئيس جهاز الطوارئ في منطقة الأندلس، إن الضحايا من بينهم إسباني واحد، ويبدو أن الباقين من جنسيات أجنبية تجاهلوا تعليمات البقاء في أماكنهم وحاولوا الفرار بسياراتهم مع انتشار النيران بسرعة في منطقة ⁠غابات حول بلدة لوس جاياردوس في إقليم ألميريا.

والمنطقة وجهة سياحية شهيرة وموطن للعديد من الأجانب، خاصة الفرنسيين والبريطانيين والبلجيكيين.

وأضاف سانث أن أربعة أشخاص، يبدو أنهم بريطانيون لأن عجلة قيادة السيارة كانت على الجانب الأيمن، لقوا حتفهم داخل سيارة واحدة.

وعثر على جثث ثمانية ‌آخرين بعد أن تركوا سياراتهم على ما يبدو وحاولوا الفرار سيراً على الأقدام عبر طريق لم يكن ضمن خطة الإجلاء.

وأشار سانث إلى أنه لا يزال يتعين التعرف على العديد من الجثث المتفحمة من خلال فحص الحمض النووي.

ووصف خوان مانويل مورينو، حاكم ‌إقليم الأندلس لصحفيين، الحريق بأنه من أسرع وأعقد الحرائق التي شهدناها.

وأضاف أن الحريق ‌أتى حتى الآن على 3200 هكتار، وأن من المتوقع هبوب رياح أقوى.

ورجح أن يكون بعض المفقودين من المتنزهين الذين ​فوجئوا بالحريق.

وأعلنت حكومة الأندلس، أن فرق الطوارئ تلقت أكثر من 150 بلاغاً عن حريق، وأن النيران شوهدت من طريق رئيسي يمر قرب القرية.

وأعرب رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، على منصة إكس عن حزن عميق وألم بالغ إزاء العواقب الوخيمة للحريق، مقدماً تعازيه لأسر الضحايا.

إجراء

على صعيد متصل، دعت وزارة الخارجية البلجيكية، المواطنين البلجيك المسافرين إلى الخارج إلى التسجيل مسبقاً عبر منصة Travellers Online، في ظل تزايد مخاطر حرائق الغابات التي تشهدها عدة مناطق في أوروبا.

وأكدت الوزارة في بيان، أن التسجيل يتيح للسلطات التواصل بسرعة مع المسافرين وإبلاغهم بالإرشادات اللازمة في حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية أو عند تدهور الأوضاع الأمنية في وجهاتهم.

وحثت الخارجية البلجيكية المسافرين على الاطلاع على إرشادات السفر الخاصة بوجهاتهم قبل المغادرة، والالتزام بتعليمات السلطات المحلية في حال اندلاع حرائق غابات، بما في ذلك أوامر الإخلاء والقيود المفروضة على الوصول إلى المناطق المتضررة، حفاظاً على سلامتهم.

حصيلة

وتسببت حرائق الغابات المستعرة في أنحاء أوروبا، في مقتل مئات الأشخاص خلال العقد الماضي، ومن المتوقع أن يؤدي تغير المناخ إلى ارتفاع حصيلة الوفيات بشكل أكبر في السنوات المقبلة.

وتعد أوروبا القارة الأسرع ارتفاعاً في درجات الحرارة على مستوى العالم، حيث تزداد درجات الحرارة فيها بمعدل ضعف المتوسط العالمي منذ ثمانينيات القرن الماضي، وفقاً لخدمة كويرنيكوس لتغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي.