جنوب اوروبا تتأهب بـ "البرتقالي" لمواجهة ارتفاع الحرارة

تواصلت اليوم الاثنين موجة حر قاسية في جنوب أوروبا، حيث تسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة في اندلاع حرائق في عدة دول، بينها فرنسا وإيطاليا، وكذلك في تركيا، ودفعت موجة الحر المبكرة السلطات في عدة دول إلى إصدار تحذيرات صحية وإنذارات من اندلاع حرائق غابات، وسط توقعات بارتفاع جديد في درجات الحرارة خلال الأيام القليلة المقبلة، ومنذ عدة أيام، تعاني فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال من موجة حر وصلت فيها مستويات الحرارة إلى 46 درجة مئوية في بعض المناطق.

ففي فرنسا التي يتوقع أن تصل درجات الحرارة فيها إلى ذروتها غدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء، وضعت هيئة الأرصاد الجوية 84 من أصل 101 منطقة في البلاد في حالة تأهب برتقالية اللون لموجة الحر من اليوم وحتى منتصف الأسبوع.

ومع موجة الحر الأولى هذا الصيف، دعت فرنسا السكان للبحث عن ملاجئ، وقالت وزارة التعليم إن نحو 200 مدرسة ستُغلق جزئيا على الأقل خلال الأيام الثلاثة المقبلة بسبب الحر.

وفي إسبانيا، حيث توفي 3 أشخاص جراء ضربات الشمس، أفادت الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية اليوم بأن الحرارة بلغت 46 درجة مئوية السبت في ولبة (جنوبي البلاد) قرب الحدود مع البرتغال، وهي درجة قياسية في يونيو، ويتوقع أن تبلغ الموجة ذروتها اليوم.

وقالت الهيئة إن مستويات الحرارة في إكستريمادورا والأندلس، في الجنوب والجنوب الغربي من البلاد، بلغت 44 درجة أمس الأحد، وفي العاصمة مدريد، اقتربت الحرارة من 40 درجة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الإسبانية إن الأحد الماضي كان الأكثر حرا في البلاد منذ العام 1950 على الأقل، مشيرة إلى أن الشهر الجاري في طريقه ليصبح أكثر شهور يونيو حرارة على الإطلاق منذ بدء التدوين في السجلات.

وفي الجارة البرتغال، أُعلنت حالة إنذار قصوى في ثلثي البلاد تحسبا لارتفاع شديد في درجات الحرارة واندلاع حرائق غابات، وتعمل فرق الإطفاء على إخماد حريق شبّ أمس الأحد بالقرب من كاستيلو برانكو (وسط).

وقد تخطت الحرارة أمس الأحد 46.6 درجة مئوية في مورا على بعد حوالى 100 كيلومتر شرق العاصمة لشبونة.

وفي إيطاليا، أُعلنت حالة إنذار من الحر الشديد في 21 مدينة من شمال البلاد إلى جنوبها، من بينها ميلانو ونابولي والبندقية وفلورنسا وروما وكاتانيا، ويتوقع أن تصل درجة الحرارة اليوم إلى 41 درجة مئوية في فلورنسا و38 درجة في بولونيا و37 درجة في بيروجيا.

وأفادت وسائل إعلام بوفاة امرأة مسنة إثر اختناقها بسبب الدخان المتصاعد من حريق بالقرب من منزلها في بوتينتسا (جنوب)، وسجلت المستشفيات زيادة بنسبة 10% في حالات ضربات الشمس.