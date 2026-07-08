"الناتو": الضربات الأمريكية الأخيرة على إيران "مهمة جدا"

أيّد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، مارك روته، الضربات التي شنتها القوات الأمريكية ليلا على أكثر من 80 موقعا في إيران، ردا على الهجمات الإيرانية على ثلاث سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز.

وقال روته، اليوم الأربعاء، في أنقرة على هامش انعقاد قمة التحالف الدفاعي: "أعتقد أنها (الضربات) كانت مهمة جدا، حيث تأتى في ظل وجود وقف لإطلاق النار تنتهكه إيران بشكل جوهري، لقد رأينا ما حدث أمس من هجمات على السفن".

وأضاف روته، قبيل إجراء مشاورات مع قادة الدول الأعضاء في الناتو، والبالغ عددها 32، ومن بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "أعتقد أنه من الضروري جدا أن ترد الولايات المتحدة بقوة".

وكانت الكويت قد تعرضت لهجوم، كما تم إطلاق صافرات الإنذار في البحرين صباح اليوم الأربعاء، بعد أن أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الجيش الإيراني كان قد أشار في وقت سابق إلى أنه سيرد على الضربات الأمريكية.