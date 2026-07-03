أوروبا تلتهب وأصابع الاتهام توجه لـ«العوامل البشرية»

أكثر من 1300 وفاة زائدة سجلتها منظمة الصحة العالمية في أوروبا،بالتزامن مع قفزات تاريخية لدرجات الحرارة تجاوزت الـ42 مئوية في دول مثل ألمانيا وفرنسا.

تحذيرات العلماء لم تعد مجرد سيناريوهات مستقبلية مؤجلة، بل تحولت إلى واقع معيش يفرضه صيف القارة العجوز اللاهب.

ومع تزايد حدة حرائق الغابات وجفاف الأنهار، يثور تساؤل جوهري يشغل الأوساط العلمية والسياسية: هل أصبحت هذه الموجات الحارة دليلاً قاطعاً على بصمة النشاط البشري في تدمير المناخ، أم أنها مجرد دورة طبيعية من تقلبات الطقس؟

تشير القراءات الميدانية والبيانات المناخية الموثقة إلى أن القارة الأوروبية باتت تسجل معدلات احترار تفوق ضعف المعدل العالمي، ما يجعلها بؤرة ساخنة للتغيرات البيئية المتطرفة.

ويوضح المحللون أن الانبعاثات الكربونية الكثيفة الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري، والتصنيع المتسارع، وإزالة الغابات، شكّلت غطاءً عازلاً يحبس الحرارة داخل الغلاف الجوي، كما يؤكدون أن ما تشهده أوروبا اليوم هو النتيجة الحتمية لقرنين من الثورة الصناعية القائمة على الكربون، حيث تضاعفت احتمالية حدوث موجات الحر بمقدار عشرة أضعاف على الأقل مقارنة بعصر ما قبل الصناعة.

آراء أخرى

على الجانب الآخر، يتبنى قلة من المحللين رؤية أكثر حذراً، معتبرين أن الغلاف الجوي منظومة معقدة تخضع لتقلبات دورية واسعة النطاق، مثل ظواهر النينيو والنينا والتيارات الأطلسية، والتي تلعب دوراً كبيراً في توجيه الكتل الهوائية الحارة.

غير أن الإجماع العلمي الأوسع، المدعوم بالدراسات الإحصائية، يدمج بين الرأيين بصيغة أكثر دقة: التقلبات الطبيعية موجودة بالفعل، لكن التدخل البشري والغازات الدفيئة قاما بـ«تضخيم» هذه التقلبات وتحويلها من ظواهر طقس عابرة إلى كوارث مناخية متطرفة وقاتلة.

أنشطة بشرية

يرى د. السيد صبري، استشاري التغيرات المناخية والتنمية المستدامة، أن موجات الحر الشديدة التي تشهدها أوروبا خلال الفترة الأخيرة تمثل دليلاً إضافياً على حقيقة التغير المناخي المرتبط بالأنشطة البشرية، مؤكداً أن ما يحدث لم يعد مجرد ظواهر طقسية عابرة، بل انعكاس واضح لمسار الاحترار العالمي.

ويوضح أن السنوات الـ12 إلى الـ14 الأخيرة تُعد من بين الأشد حرارة منذ بدء تسجيل بيانات الأرصاد الجوية، ما يؤكد أن ظاهرة الاحترار العالمي المسببة للتغير المناخي أصبحت حقيقة علمية راسخة.

ويشير إلى أن العديد من المناطق، لا سيما في شمال أوروبا والمناطق الشمالية من العالم، أصبحت تتعرض لموجات حر أكثر تكراراً وشدة مقارنة بالمعدلات التاريخية المعروفة، ما يعكس التحولات المناخية المتسارعة التي يشهدها الكوكب.

ويؤكد صبري أن هذه التغيرات تعود بالأساس إلى الأنشطة البشرية التي أدت إلى زيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وعلى رأسها الغازات الكربونية الناتجة عن استخراج مصادر الطاقة وإنتاجها واستخدامها، إلى جانب الأنشطة العمرانية والتوسع الحضري وبعض الممارسات الزراعية، فضلاً عن تزايد كميات المخلفات، وهي عوامل أسهمت مجتمعة في رفع تركيز الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي وتسريع وتيرة التغير المناخي.

تحولات عميقة

بدوره، يؤكد الدكتور مجدي علام، خبير البيئة والمناخ ومستشار برنامج المناخ العالمي، أن موجات الحر المتطرفة التي تشهدها أوروبا والعالم تعكس التحولات العميقة التي طرأت على النظام المناخي العالمي، مشيراً إلى أن ملامح الفصول التقليدية أصبحت أقل وضوحاً مما كانت عليه في السابق، حيث تراجعت فترتا الربيع والخريف في كثير من المناطق لصالح صيف أطول وأكثر حرارة، وشتاء متقلب الخصائص.

ويوضح أن أوروبا تعد من أكثر المناطق تأثراً بالتغيرات المناخية الراهنة، حيث تتداخل التأثيرات البيئية والمناخية مع تداعياتها على التنوع الحيوي والنظم البيئية والموارد الطبيعية.

ويشدد على أن هذه الظواهر لا يمكن فصلها عن تراكم الانبعاثات الناتجة عن الأنشطة البشرية، بما في ذلك استخدام الوقود الأحفوري بمختلف أنواعه، فضلاً عن الملوثات الصناعية التي أسهمت في زيادة تركيز الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي.

ويشير علام إلى أن العالم يشهد تزايداً في وتيرة الظواهر المناخية المتطرفة، من موجات حر وجفاف وتصحر وزحف للرمال، وهي مؤشرات تعكس حجم الضغوط الواقعة على البيئة الطبيعية، كما يلفت إلى أن ذوبان الجليد في القطبين وما ترتب عليه من ارتفاع مستويات البحار واختفاء بعض الجزر يمثل إنذاراً واضحاً بخطورة استمرار الاتجاهات الحالية.

ويؤكد أن مواجهة الأزمة المناخية تتطلب تحولاً جاداً نحو مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب خفض الاعتماد على الوقود التقليدي والحد من أنماط الاستهلاك المفرط.

ويشدد على أن حماية الإنسان والبيئة يجب أن تتقدم على الاعتبارات الاقتصادية الضيقة، داعياً إلى تعاون دولي أوسع وإجراءات عملية لتعزيز التشجير وتقليص الانبعاثات واستعادة التوازن البيئي قبل تفاقم التداعيات المناخية مستقبلاً.