إنذار طارئ من حريق هائل وسط اليونان

أصدرت السلطات اليونانية إنذاراً طارئاً للسكان القريبين من الحريق الذي اندلع في مقاطعة فيوتيا وسط اليونان اليوم السبت، وحثتهم على توخي الحذر وانتظار التعليمات.

ونشب حريق في منطقة غابات بالقرب من أجيوس فاسيليوس وهي مستوطنة ساحلية تقع على الساحل الشمالي الشرقي من خليج كورنث، حسب صحيفة كاثيميريني اليونانية اليوم السبت.

وحشدت إدارة الإطفاء 51 رجل إطفاء و17 سيارة إطفاء وطاقمين من المشاة من الوحدة الرابعة للعمليات الخاصة للغابات وطائرتين لإسقاط المياه ومروحيتين.

وأرسلت الحكومة المحلية صهاريج مياه إلى الموقع.