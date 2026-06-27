أوروبا تتأهب لمواجهة «41» درجة مئوية

وضعت موجة الحر الشديدة دول أوروبا في حال تأهب غير مسبوقة، وقال العلماء إن هذه الموجة هي الأسوأ في القارة، إذ يتغير المناخ بوتيرة أسرع من أي مكان آخر. وسجلت ألمانيا، أمس، مستوى حرارة قياسياً جديداً، حيث بلغت 41.3 درجة مئوية، وفق بيانات هيئة الأرصاد الجوية الألمانية.

كما تخطت درجات الحرارة حاجز 35 درجة مئوية في العديد من المدن الأوروبية، وسط توقعات بأن تؤثر في 150 مليون شخص على الأقل. وتسبب الحر الشديد في وفاة نحو 300 شخص، فضلاً عن شلل جزئي في قطاعات النقل والتعليم والزراعة، وتأجيل فعاليات رسمية في عدة دول.

ووفق بيانات أوروبية، فإن موجة الحر الحالية ستطال نحو 7 من كل 10 أوروبيين، إذ يُتوقع أن تتجاوز الحرارة 30 درجة مئوية لأكثر من 420 مليون شخص في القارة. وتتقاطع هذه البيانات مع أرقام منظمة «كليماداشبورد» النمساوية غير الحكومية.

وفي سويسرا، أعلنت شركة الطاقة «إكس بو»، عن إغلاق مؤقت لمحطة بيزناو للطاقة، أقدم محطة نووية عاملة في العالم، وذلك بسبب ارتفاع درجات حرارة مياه نهر الآر المستخدم في تبريد المفاعلات. وأوضحت الشركة أن درجات حرارة المياه في النهر بلغت 25 درجة مئوية، ما استدعى اتخاذ هذا الإجراء الاحترازي.