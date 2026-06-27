أوروبا تتصبب عرقاً

ومن المرجح أن تكون درجات الحرارة قد تجاوزت ذروتها في فرنسا وبريطانيا، إذ تم تحطيم الأرقام القياسية لشهر يونيو، لكن من المتوقع أن تشهد درجات الحرارة في إيطاليا مزيداً من الارتفاع خلال اليومين المقبلين، لتسجل أولى قراءات هذا الصيف عند 40 درجة مئوية.
وتشير تحليلات الوكالة إلى أن الحرارة ستتخطى 30 درجة مئوية بالنسبة إلى أكثر من 420 مليون شخص في أوروبا (من دون احتساب تركيا)، ما يعني أنها ستطال نحو سبعة أشخاص من كل عشرة، وفق أرقام تستند إلى توقعات خدمة الأرصاد الجوية الألمانية، ومركز الأبحاث المشتركة، وتتقاطع مع أرقام منظمة كليماداشبورد النمساوية غير الحكومية.
وأصدر المعهد الهولندي للأرصاد الجوية أول إنذار له بشأن موجة الحر الشديدة، الذي سرى مفعوله أمس في معظم أنحاء البلاد. ومن المتوقع تأثير مستويات درجات الحرارة هذه بشكل كبير في كل من المجر وبلجيكا ولوكسمبورغ.
وتشهد النمسا موجة حر استثنائية طويلة وشديدة غير مسبوقة، مع تسجيل درجات حرارة تجاوزت 35 درجة مئوية في معظم أنحاء البلاد، وسط توقعات بارتفاعها إلى 40 درجة في بعض المدن خلال اليومين المقبلين.
اختلالات مناخية
وأكد علماء شبكة وورلد ويذر أتريبيوشن الذين يدرسون مسؤولية الاختلالات المناخية الناجمة عن الأنشطة البشرية في الظواهر المناخية القصوى أن درجات الحرارة المرتفعة جداً خلال النهار والليل أيضاً كانت ستصبح شبه مستحيلة في هذه الفترة من العام 1976 الذي شهد بدوره قيظاً استثنائياً.
وأوضح العلماء أن موجة الحر القياسية ما كانت لتحدث لولا تغير المناخ الناجم عن أنشطة البشر، والذي زاد من احتمالات ارتفاع درجات الحرارة ليلاً هذا الأسبوع بمقدار 100 مرة مقارنة بما كان عليه الحال قبل عقدين فقط.
تحذير في بريطانيا
ودعت مؤسسة ناشونال إنيرجي سيستم أوبريتور، المشغلة لشبكة الكهرباء البريطانية، شركات إنتاج الكهرباء والموردين إلى توفير قدرات توليد إضافية لتعزيز الاحتياطيات في ظل احتمال حدوث عجز.
وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن المؤسسة كانت قد أصدرت تحذيراً مماثلاً الأربعاء، إذ أشارت إلى الارتفاع الحاد في درجات الحرارة بمختلف أنحاء بريطانيا وقارة أوروبا كسبب رئيسي لاحتمالات نقص الإمدادات.