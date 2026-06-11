رئيسة وزراء إيطاليا: على أوروبا الاستعداد لفرض عقوبات على إيران

قالت رئيسة ‌الوزراء الإيطالية ​جورجا ميلوني اليوم الخميس إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون مستعدا ⁠لفرض عقوبات جديدة على إيران إذا لم تسهل ‌إنهاء الأزمة في الشرق الأوسط.

وقالت ميلوني للبرلمان "إذا ‌واصلت طهران السير ‌على الطريق الخاطئ... فيجب ‌أن يكون ‌الاتحاد الأوروبي مستعدا لزيادة ​الضغط ‌من خلال ​تدابير جديدة ⁠محددة الأهداف".

وفي كلمة حول مواقف ​السياسة ⁠الخارجية الإيطالية ⁠قبيل قمة للاتحاد الأوروبي، قالت ⁠ميلوني أيضا إن التعليقات التي أدلى بها وزير الأمن الوطني الإسرائيلي اليميني المتطرف ‌إيتمار بن غفير في الآونة ​الأخيرة بشأن روما "غير مقبولة بالنسبة لإيطاليا، ولا تليق بإسرائيل".