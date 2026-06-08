الاتحاد الأوروبي يبحث استخدام 6.6 مليار يورو في دعم أوكرانيا عسكريا

يناقش الاتحاد الأوروبي اليوم سبل استخدام تمويلات بقيمة 6.6 مليار يورو لسداد ثمن أسلحة لأوكرانيا، بعدما ظلّ هذا الإجراء متعثرا بسبب عرقلة المجر له في ظلّ حكم رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان.

ورفعت المجر الفيتو مع انتخاب رئيس الوزراء الجديد بيتر ماديار.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس قبل اجتماع لوزراء دفاع دول التكتل "لدينا الآن رئيس وزراء مجري جديد، وهذا يعني أيضا أننا نمضي قدما في إتاحة صرف 6.6 مليار".

كان من المفترض في الأصل استخدام الأموال المودعة في صندوق مرفق السلام الأوروبي لتعويض دول التكتل جزئيا عن الأسلحة التي قدمتها لأوكرانيا.

لكن كالاس أوضحت أنها ستطرح إمكانية استخدام جزء من الأموال لدفع ثمن أسلحة جديدة لأوكرانيا لتعزيز وضعها في مواجهة روسيا.

وقالت "الآن يُطرح السؤال أيضا عما إذا كان ينبغي التركيز على تقديم المزيد من المساعدات لأوكرانيا أو على سداد المساهمات التي قُدّمت في الماضي، لذلك قدمنا اقتراحا"، مضيفة "آمل أن نتمكن من المضي قدما في هذه المسألة".

ورفع الفيتو على استخدام هذه التمويلات هي واحدة من الخطوات التي اتخذتها المجر بشأن دعم أوكرانيا بعد سنوات من العلاقات المختلة مع بروكسل في عهد رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان.

في الوقت نفسه، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيفرج عن أكثر من 16 مليار يورو من التمويلات للمجر بعد تجميدها خلال فترة حكم أوربان بسبب خلافات.