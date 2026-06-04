فنلندا تقترح توسيع الاتحاد الأوروبي إلى 40 دولة





دعا الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، إلى توسيع الاتحاد الأوروبي لزيادة عدد الدول الأعضاء من 27 إلى 40 بإضافة دول أوروبية وغير أوروبية بينها كندا.

وقال ستوب، متحدثاً في مؤتمر للطاقة في فنلندا: "في هذه المرحلة، نحتاج إلى التفكير على نطاق واسع وجغرافي، نحتاج إلى التوسع، أو على الأقل إنشاء آليات عضوية مرنة بما يكفي لتغطية 40 دولة أوروبية، أو حتى دول غير أوروبية" وفقاً لتاس.

وأضاف أن "فرصة" توسيع الاتحاد الأوروبي "قصيرة جدًا"، إذ بعد انتهاء الصراع في أوكرانيا واحتمال تغيير الإدارة الأمريكية، "سيتوقف الناس عن الخوض في هذا الموضوع ويبدأون بالحديث عن أمور أخرى".

وفي حديثه تحديدًا عن الأعضاء الجدد المحتملين في الاتحاد الأوروبي، خصّ الرئيس الفنلندي بريطانيا والنرويج وأيسلندا ودول غرب البلقان بالذكر، واصفًا إياها بأنها "أكثر مناطق أوروبا سخونة".

وأضاف أنه بعد دراسة إمكانية ضم أوكرانيا ومولدوفا وجورجيا إلى الاتحاد الأوروبي، "يتعين على دول الاتحاد الأوروبي أن تنظر بجدية في تركيا".

كما ينبغي النظر في كندا كخيار آخر، لا سيما في ظل فكرة الحكومة الأمريكية بجعلها الولاية الأمريكية الحادية والخمسين.