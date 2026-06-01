السجن المؤبد لسوري نفذ هجوماً بالسكين في ألمانيا

أعلنت النيابة العامة في مدينة دوسلدورف الألمانية الاثنين أن سوريا يبلغ 36 عاما حُكم عليه بالسجن المؤبد بتهمة الشروع في قتل أربعة أشخاص بدوافع متطرفة.

وبحسب بيان صادر عن محكمة المدينة الواقعة في غرب ألمانيا، فإن محمود ب. مذنب بـ"الشروع في القتل" في أربع قضايا، باعتباره "عضوا في منظمة إرهابية أجنبية".

في مايو 2025، هاجم الرجل زبائن في مركز في بيليفيلد (غرب) بسكين، بينما كانوا يحتفلون بترفيع ناديهم لكرة القدم، ما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص.

وقد أوقف بعد فراره خلال عملية تفتيش للشرطة.

بحسب النيابة العامة، التحق الرجل بتنظيم داعش الإرهابي في سوريا في مايو 2015، ووصل إلى ألمانيا عام 2023 وهو ولا يزال مرتبطا بالتنظيم الإرهابي.

شهدت ألمانيا هجمات إرهابية في السنوات الأخيرة، استخدمت فيها السكاكين وكذلك السيارات في عمليات دهس.