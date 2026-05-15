استقالة وزير الصحة البريطاني

أعلن وزير الصحة البريطاني ويس ستريتينج استقالته من الحكومة، أمس، في رسالة مطولة وجهها إلى رئيس الوزراء كير ستارمر، حملت انتقادات لافتة لأسلوب القيادة داخل الحزب، ودعت إلى إعادة فتح النقاش حول مستقبل زعامة حزب العمال.

وقال ستريتينج إنه رغم ما تحقق من «تحسينات» في أداء هيئة الخدمات الصحية الوطنية «إن اتس أس»، فإن «فقدان الثقة في قيادة ستارمر» دفعه إلى الاعتقاد بأن الاستمرار في منصبه «يفتقر إلى الشرف والمبادئ».

وأضاف في رسالته أن ستارمر لن يقود الحزب في الانتخابات العامة المقبلة، داعياً إلى أن يكون النقاش داخل الحزب حول المرحلة القادمة «معركة أفكار لا صراع شخصيات»، ومؤكداً ضرورة فتح المجال أمام «أفضل مجموعة ممكنة من المرشحين».

كما أشار إلى نتائج الانتخابات المحلية الأخيرة وتراجع شعبية الحكومة، معتبراً أن ذلك يعكس أخطاء في السياسات، وحذر من تهديد حزب «إصلاح المملكة المتحدة»، في حين انتقد ما وصفه بـ«نهج اليد الثقيلة» في التعامل مع الأصوات المعارضة داخل الحزب.

وازداد الضغط على زعيم حزب العمال مطلع هذا الأسبوع بعد استقالة أربعة وزراء دولة، ومطالبة 86 نائباً من أصل 403 نواب في الحزب باستقالته.

وفي وقت سابق من يوم أمس، أعلنت أنجيلا راينر نائبة ستارمر السابقة تبرئتها من اتهامات بارتكاب مخالفات ضريبية متعمدة، وهو ​ما كان يشكل عقبة ⁠أمام أي مسعى محتمل لها ⁠لقيادة الحزب، لكنها لم تكشف ما إذا كانت تعتزم تحدي رئيس الوزراء.