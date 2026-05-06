صور مزيفة بالذكاء الاصطناعي تزعج ميلوني

أدانت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني يوم الثلاثاء صورا مولدة بالذكاء الاصطناعي لها جرى تداولها عبر الإنترنت، داعية إلى "التحقق قبل التصديق، والتصديق قبل المشاركة".

وقالت ميلوني في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، أرفقت بأحدها صورة مزيفة لها: "في الأيام الأخيرة، جرى تداول عدد من الصور لي، تم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي، ويجري تقديمها على أنها حقيقية من قبل بعض الخصوم المتحمسين".

وأضافت: "رغم أن الصورة التي أعدت نشرها جعلتني أبدو أفضل بكثير ... يظل الواقع أن البعض، عندما يتعلق الأمر بمهاجمة الآخرين واختلاق الأكاذيب، يستخدمون أي وسيلة هذه الأيام".

وأكدت أن تقنية التزييف العميق تمثل "أداة خطيرة، لأنها يمكن أن تخدع وتضلل وتؤثر على أي شخص. أنا أستطيع الدفاع عن نفسي، لكن كثيرين غيري لا يستطيعون".

وختمت قائلة: "لذا يجب أن تكون هناك قاعدة واحدة دائما: تحقق قبل أن تصدق، وصدّق قبل أن تشارك. لأن ما يحدث لي اليوم، قد يحدث لأي شخص غدا".