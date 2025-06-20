هل باتت البحار جبهة الحرب الجديدة؟

مع تصاعد التوترات الدولية وتزايد تعقيد وجرأة المتسللين، يراقب مركز المرونة السيبرانية البحرية في دول الشمال الأوروبي باستمرار التهديد العالمي المتمثل في الحرب والإرهاب والقرصنة.

سيطرة قراصنة عن بُعد على السفن وتعطيلها هو سيناريو مُعدّ في هوليوود، لكن في غرفة عمليات أمنية في أوسلو، على بُعد أمتار قليلة من المضيق المتلألئ وقواربه السياحية وحماماته البخارية العائمة وسباحيه الشجعان، يقول خبراء الأمن السيبراني البحري إن الأمر ليس ممكنًا من الناحية التقنية فحسب، بل إنهم على أهبة الاستعداد لحدوثه، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية

يقول أويستين بريكي-سانديرود، كبير المحللين في مركز نورما سايبر للمرونة السيبرانية البحرية في دول الشمال الأوروبي: "نحن على يقين تام من حدوث ذلك عاجلاً أم آجلاً، وهذا ما نبحث عنه"، تُعرض خريطة مباشرة للسفن التي يراقبونها، وشاشات مليئة بالرسوم البيانية والرموز. بطتان مطاطيتان صغيرتان تراقبان الأحداث من الأعلى.

في عالمٍ غير مستقر، تكتسب الشحنات والموانئ والمحطات أهميةً استراتيجيةً هائلةً كأهدافٍ لزعزعة استقرار البنية التحتية والتجسس. ويكتسب هذا أهميةً خاصة في دول الشمال الأوروبي، التي تشترك في حدود برية وبحرية مع روسيا.

أصبحت فنلندا والسويد الآن عضوين في حلف شمال الأطلسي، وتعمل جميع البلدان على تعزيز قدراتها الدفاعية وسط هجمات هجينة وخوف متزايد من الحرب.

مع تزايد الرقمنة في السفن – ونتيجة لذلك، المزيد من فرص الاختراق – بالإضافة إلى أدوات الذكاء الاصطناعي التي يتم شحذها بسرعة لتسريع التنقل حول الأنظمة المعقدة، فإن الأمر يتعلق بمتى سيحدث ذلك، وليس ما إذا كان سيحدث.

تقول بريكي-سانديرود: "هذه الأنظمة (على متن السفن) معقدة للغاية، ويصعب فهم كيفية تشغيلها.

لكن مع الذكاء الاصطناعي، يمكنك ببساطة طرح الأسئلة: كيف يعمل هذا المكون؟ هل يمكنك قراءة هذا الدليل المكون من 300 صفحة والعثور على كلمة المرور؟ وهكذا تسير الأمور بسرعة".

يقع مقر شركة نورما سايبر في المقر الرئيسي لجمعية مالكي السفن النرويجية على رصيف ميناء العاصمة النرويجية، وتعمل جنبًا إلى جنب مع جمعية التأمين المتبادل ضد مخاطر الحرب لمالكي السفن النرويجية (DNK).

اجتمعت المنظمات الثلاث قبل عامين لإنشاء مركز لأمن الشحن البحري ومرونته، وذلك لرصد التهديدات العالمية للحرب والإرهاب والقرصنة، سواء المادية أو الرقمية. كما أنها تعمل بالنيابة عن الحكومة النرويجية.

مع أن تدمير سفينة عن بُعد ممكن تقنيًا، إلا أن القراصنة الساعين إلى إحداث الفوضى لا يحتاجون إلى بذل جهود حثيثة كهذه.

فمجرد تعطيل شيء ما على متن السفينة قد يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي عنها أو تعطل أنظمتها، كما يقول لارس بنجامين فولد، المدير الإداري لشركة نورما سايبر.

هناك أدلة متزايدة على أن الدول تسعى إلى تسخير هذه القوى ضد خصومها في البحر.

يُعتقد أن إيران أجرت بالفعل أبحاثًا حول كيفية استخدام الهجمات الإلكترونية لتعطيل أنظمة الصابورة – التي تضخ المياه إلى السفن لضمان استقرارها – للتأثير على السفن وأنظمة الأقمار الصناعية.

وشهد شهر أبريل اختراقًا غير مسبوق زُعم أنه أدى إلى تعطيل 116 مودمًا إيرانيًا من نوع Vsat – تُستخدم في اتصالات الأقمار الصناعية بواسطة السفن – في وقت واحد.

يقول فولد: “عندما نتحدث عن الدول القومية، فالأمر يتعلق بإرادتها في القيام بشيء ما”. وبينما تتمتع “جهات التهديد” المحتملة، مثل روسيا والصين، بقدرات واسعة، إلا أن هذه القدرات يجب أن تتوافق أيضًا مع مهمتها، التي قد تتغير في أي وقت.

لذا، فبينما ظل مستوى التهديد ثابتًا نسبيًا، تتزايد نقاط الضعف البحرية. يقول فولد: “تشهد الأمور تحولًا رقميًا متزايدًا، ما يزيد من فرص التسلل”.

أفادت شركة نورما سايبر أيضًا باستخدام سفن مدنية، مثل قوارب الصيد وسفن الأبحاث وسفن الشحن، لأغراض التجسس في بحر البلطيق وشمال الأطلسي والقطب الشمالي.

كما استُخدمت أجهزة USB للتسلل إلى الأنظمة البحرية، بما في ذلك من قِبل جهة تهديد مرتبطة بالصين تُدعى موستانج باندا.

في العام الماضي، أشارت شركة نورما سايبر إلى وقوع 239 هجومًا إلكترونيًا معطلًا على القطاع البحري، وكانت المجموعة الموالية لروسيا NoName057(16) وراء معظمها.

ربما، على عكس المتوقع، يُفضي الاعتماد المتزايد على الرقمنة إلى زيادة الطلب على مهارات الملاحة التقليدية.

فعندما تواجه طواقم السفن تشويشًا على أنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية في بحر البلطيق – وقد اتهمت فنلندا روسيا بالوقوف وراء هذه التشويشات – لا يبقى أمامهم خيار سوى الإبحار بدونها. يقول فولد: “المهارة البحرية هي أفضل حل”.

إلى جانب التهديدات الخفية للعالم الرقمي، يواجه قطاع النقل البحري أيضًا مشاكل مادية غير مسبوقة.

يُشكل أسطول فلاديمير بوتين المتنامي، المكون من مئات السفن غير الخاضعة للرقابة، والذي ينقل النفط الخام الخاضع للعقوبات من روسيا إلى الصين والهند بشكل رئيسي، تهديدًا متزايدًا للبيئة والبنية التحتية العالمية للشحن.

يتألف أسطول الظل من ناقلات نفط قديمة، تُخفى هوياتها للالتفاف على العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة على موسكو. ويتراوح عددها، وفقًا لبعض المصادر، بين 600 و900 سفينة.

يمكن أن تأتي التهديدات للسفن من الداخل أيضًا. المحركات والمصاعد وأنظمة تنقية المياه كلها أهداف محتملة على متن السفن.

وبما أن 15% من أفراد الطواقم الدولية إما أوكرانيون أو روس، فقد اكتسب تكوين طواقم السفن أهمية جديدة منذ الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا.

يقول سفين رينباكن، المدير الإداري لـ DNK: إذا كان لديك قبطان روسي على متن سفينة تحمل مساعدات إلى أوكرانيا، فهذا لا يتوافق جيدًا، أليس كذلك؟” ويضيف: “لذا، فهذه مسائل حساسة يتم تناولها في هذا القطاع”.

وتخشى لاين فالكنبرج أولستاد، المستشارة في جمعية مالكي السفن النرويجية والخبيرة في الأسطول الظلي، من أن يؤدي وجوده المتزايد إلى إنشاء “أسطول موازٍ” من السفن دون المستوى المطلوب التي تعمل على الهامش، حيث لا تعرف ما يحدث على متنها أو ظروف وأجور البحارة.

تقول إنه في حال وقوع حادث بيئي على إحدى السفن، فسيشكل ذلك تهديدًا أيضًا لسواحل النرويج.

وتضيف أن بعض السفن المدرجة على قائمة العقوبات الأمريكية لا تزال تعمل، ومعظمها لا يقل عمره عن 15 عامًا، قائلة" ما يقلقنا هو أن الوضع يزداد سوءًا كلما طال أمده”.

وتضيف أن هناك سؤالًا كبيرًا آخر يتعلق بما إذا كان الوضع برمته قد وصل بالفعل إلى حد لا يمكن الرجوع عنه.

هل أسطول الظل الذي يعمل خارج الولايات القضائية الغربية هو النهج الجديد؟ أم يمكننا عكس هذا الوضع؟ تتساءل أولستاد. “والجواب: لا نعلم”.