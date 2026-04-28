اليونان: مسلح يفتح النار ويصيب عدة أشخاص

أعلنت السلطات اليونانية أن مسلحًا أطلق النار يوم الثلاثاء على مكتب للضمان الاجتماعي وعلى مبنى محكمة في وسط أثينا، مما أسفر عن إصابة عدة أشخاص.

وكانت عملية أمنية جارية للعثور على المسلح، الذي ذكرت وسائل إعلام يونانية أنه رجل يبلغ من العمر 89 عامًا.

وقالت الشرطة إن المشتبه به، وكان مسلحًا ببندقية صيد، أطلق النار أولًا داخل مكتب للضمان الاجتماعي في وسط العاصمة، مما أدى إلى إصابة أحد الموظفين، وقدمت الشرطة الإسعافات للرجل المصاب عند وصولها إلى الموقع، لكن المسلح فرّ من المكان.

ويُشتبه في أن الرجل نفسه أطلق النار لاحقًا في الطابق الأرضي من مبنى محكمة في أثينا، ما أدى إلى إصابة عدة أشخاص هناك، بحسب الشرطة، التي أضافت أن السلطات عثرت على البندقية.

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون الرسمي نقل طواقم الإسعاف ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص من مبنى المحكمة إلى سيارات الإسعاف.

ولا تزال دوافع إطلاق النار غير واضحة، وذكرت التقارير أن المسلح ألقى مظاريف تحتوي على وثائق على الأرض بعد الحادث داخل المحكمة، مشيرًا إلى أنها كانت أسباب أفعاله.

وتُعد حوادث العنف المسلح نادرة نسبيًا في اليونان، حيث يُسمح بامتلاك الأسلحة النارية لكن ضمن قوانين صارمة.