إصابة 16 شخصاً في تصادم قطارين بالدنمارك

اصطدم قطاران في الدنمارك في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، ما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص بجروح خطيرة، في حادث وصفته الشرطة بأنه "حادث كبير".

وقع التصادم نحو الساعة 6:30 صباحاً بالقرب من مدينة "هيليرود"، الواقعة على بعد نحو 40 كيلومتراً (25 ميلاً) شمال العاصمة كوبنهاجن. وأفادت إدارة إطفاء كوبنهاجن الكبرى بأن 12 شخصاً آخرين أصيبوا بجروح طفيفة، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 16 شخصاً.

وصرح المتحدث باسم شرطة شمال "زيلاند" بأنه تم إجلاء جميع الركاب من القطارين بنجاح، بينما باشر المحققون تحقيقاتهم الفورية للوقوف على أسباب الاصطدام. وأظهرت الصور الواردة من موقع الحادث تحطماً في مقدمتي القطارين، رغم بقائهما قائمين على القضبان دون الانقلاب.

من جانبها، قالت "ترين إيجيتفيد"، رئيسة بلدية "جريبسكوف" المجاورة، عبر حسابها في "فيسبوك"، إن بعض المصابين جرى نقلهم جواً عبر المروحيات إلى المستشفيات لتلقي العلاج العاجل. وأشارت "إيجيتفيد" إلى أن الحادث وقع على خط سكة حديد محلي حيوي، يستخدمه الموظفون والطلاب والعديد من سكان المنطقة في تنقلاتهم اليومية