تظاهرات بنكهة أوروبية تتواصل في جورجيا

تظاهر آلاف المؤيدين للاتحاد الأوروبي، أمس، في مدن عدة في جورجيا لليلة الرابعة على التوالي، للاحتجاج ضد الحكومة التي استبعدت تنظيم انتخابات برلمانية جديدة تطالب بها المعارضة.

وتشهد الجمهورية السوفييتية السابقة اضطرابات منذ الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 26 أكتوبر وفاز فيها حزب الحلم الجورجي الحاكم، فيما ندّدت المعارضة التي تقاطع البرلمان الجديد، بما تقول إنها «مخالفات» إنها شابت العملية.

وتطالب أحزاب المعارضة وكذلك الرئيسة سالومي زورابيشفيلي التي تعارض توجّهات الحكومة، بإجراء انتخابات جديدة. وأعلنت الرئيسة أنها سترفض مغادرة منصبها بعد انتهاء ولايتها هذا العام ما لم تجرَ انتخابات برلمانية جديدة.

وتشهد جورجيا احتجاجات جمعت آلاف المتظاهرين مدى ثلاث ليالٍ متتالية، بسبب قرار الحكومة تأجيل مساعي الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي إلى العام 2028.

وتصدّت الشرطة لهذه الاحتجاجات في تبليسي ومدن أخرى بخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع وألقت القبض على أكثر من 150 شخصاً. وأصيب عشرات من عناصر الشرطة بمقذوفات ومفرقعات ألقاها المتظاهرون.

واحتشد أمس، بضعة آلاف من المتظاهرين المؤيدين للاتحاد الأوروبي أمام البرلمان، ولوحوا بالأعلام الأوروبية والجورجية. وعمد بعضهم إلى القرع بقوة على البوابة الحديدية المغلقة لمنع دخول المبنى، ووضع آخرون أقنعة الغوص لحماية أعينهم من الغاز المسيل للدموع الذي استخدمته الشرطة بكثرة في الأيام الأخيرة.

ونددت مسؤولة السياسة الخارجية الجديدة في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس باستخدام غير متناسب للقوة من جانب الشرطة.

وقالت لصحافيين في مستهل ولايتها «من الواضح أن استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين أمر غير مقبول، ويجب على الحكومة الجورجية احترام إرادة الشعب الجورجي».