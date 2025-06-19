الاتحاد الأوروبي و«الناتو»: روسيا تهديد مباشر

حذرت الممثلة العليا لشؤون السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أمس، من أن روسيا تشكل تهديداً مباشراً للاتحاد الأوروبي، من خلال أعمال التخريب والهجمات الإلكترونية، إلا أن إنفاقها العسكري الضخم، يشير إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يعتزم أيضاً استخدام قواته المسلحة بأماكن أخرى في المستقبل.

وقالت كالاس، إن روسيا تشكل بالفعل تهديداً مباشراً للاتحاد الأوروبي.

وأوردت المسؤولة الأوروبية، ما أسمته سلسلة من الانتهاكات الروسية في المجال الجوي، والتدريبات العسكرية الاستفزازية، والهجمات على شبكات الطاقة وخطوط الأنابيب والكابلات البحرية.

وأشارت كالاس إلى أن روسيا تنفق بالفعل على الدفاع، أكثر مما تنفقه دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرون مجتمعة، وإلى أنها سوف تستثمر هذا العام في الدفاع أكثر مما تنفقه على الرعاية الصحية لديها، وعلى التعليم والسياسة الاجتماعية مجتمعة.

وقالت كالاس لنواب البرلمان في الاتحاد الأوروبي بستراسبورغ في فرنسا، إنها خطة طويلة الأمد، لعدوان طويل الأمد.. لا يتم إنفاق كل هذه الأموال على الجيش، إذا لم يكن هناك خطط لاستخدامه.

وأضافت أن أوروبا تتعرض للهجوم، وقارتنا توجد في عالم يزداد خطورة.

ومن جانبه، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، إن روسيا تقوم خلال ثلاثة أشهر، بإنتاج كمية من الأسلحة والذخيرة، تعادل ما ينتجه الحلفاء الـ 32 مجتمعين خلال عام واحد.

ويعتقد أن روسيا قد تكون في وضع يسمح لها بشن هجوم على دولة حليفة للناتو، بحلول نهاية العقد الحالي.