روسيا تعلن وقفاً مؤقتاً لإطلاق النار مع أوكرانيا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقفا لإطلاق النار مع أوكرانيا يبدأ مساء السبت وينتهي منتصف ليل الأحد-الاثنين، وذلك لمناسبة عيد الفصح الأرثوذكسي، وفق ما أفاد الكرملين الخميس، وذلك بعدما اقترحت أوكرانيا تعليق الأعمال العدائية.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال في وقت سابق من الأسبوع إنه نقل عبر الجانب الأمريكي اقتراحا لهدنة لمناسبة العيد، بعدما تعثّرت محادثات إنهاء النزاع المستمر منذ أربع سنوات بفعل الحرب في الشرق الأوسط.

وجاء في بيان مكتوب للكرملين "بقرار من القائد الأعلى ومع حلول عيد الفصح الأرثوذكسي المقبل، تقرر وقف إطلاق النار اعتبارا من الساعة 16,00 (13,00 ت غ) من الحادي عشر من أبريل وحتى انتهاء يوم الثاني عشر من أبريل 2026".

وأوضح الكرملين أن هيئة الأركان العامة "تلقّت توجيهات بوقف العمليات القتالية في كل الاتجاهات خلال هذه الفترة"، مضيفا أن القوات مستعدة "للتصدي لأي استفزازات محتملة من جانب الآخر".

وتابع البيان "نفترض أن الجانب الأوكراني سيحذو حذو روسيا الاتحادية".