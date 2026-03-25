المفوضية الأوروبية تدعو إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية وإنهاء إغلاق مضيق هرمز

واعتبرت أن جهود إيران لعرقلة الممر المائي الاستراتيجي عبر الهجمات على السفن التجارية غير المسلحة والبنية التحتية الحيوية «يجب إدانتها».
وتمر نحو 20% من إمدادات النفط العالمية عبر مضيق هرمز.
وأضافت أورسولا فون دير لاين خلال لقائها رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز: «على إيران أن توقف فوراً التهديدات، وزرع الألغام، وهجمات الطائرات المسيرة والصواريخ، وغيرها من المحاولات لعرقلة الملاحة التجارية في المضيق».
وتابعت: «الوضع حرج بالنسبة لحلفاء إمدادات الطاقة حول العالم.. نحن جميعاً نشعر بالآثار غير المباشرة على أسعار الغاز والنفط... لكن من المهم للغاية أن نتوصل إلى حل يتم التفاوض عليه، وأن يضع ذلك حداً للأعمال العدائية التي نراها في الشرق الأوسط».
وقالت: «الدول التي بنت نماذجها الاقتصادية على أساس الاستقرار والأمان الذي توفره تواجه واقعاً جديداً».
وأردفت: «العالم الذي نعيش فيه قاسٍ، عنيف ولا يرحم. يبدو مقلوباً رأساً على عقب. ما كنا نعرفه كحقائق أصبح موضع تساؤل. غطاء الراحة الذي كان بالأمس قد تمزق».