ألمانيا تجلي رعاياها من إسرائيل وبريطانيا تنصح مواطنيها بالبقاء قرب الملاجئ

أعلنت ألمانيا أنها ستبدأ إجلاء مواطنيها من إسرائيل فيما طلبت بريطانيا من رعاياها هناك التسجيل في بوابة "سجّل وجودك" واتباع نصائح السلطات المحلية بشأن البقاء بالقرب من الملاجئ، وذلك عشية أنباء أفادت بأن : إيران تستعد "لأكبر وأعنف هجوم صاروخي في التاريخ على الأراضي الإسرائيلية ".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية اليوم إن ألمانيا ستبدأ في إجلاء مواطنيها من إسرائيل عبر العاصمة الأردنية عمان في رحلة جوية مستأجرة يوم الأربعاء.

وأضاف "أُبلغ الألمان في إسرائيل المسجلون على قائمة التأهب للأزمات بهذا الخيار وبالتفاصيل".

ونصحت بريطانيا رعاياها في إسرائيل بأن يسجلوا لدى الحكومة البريطانية أنهم موجودون هناك، قائلة إنها تريد تكوين صورة عن المتواجدين بالمنطقة في حال احتياجهم للمساعدة.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر للصحفيين خلال مشاركته بقمة مجموعة السبع في كندا "بالنسبة للمواطنين البريطانيين في إسرائيل، نقدم اليوم نصيحة لهم بتسجيل وجودهم هناك".

وقال المتحدث باسم ستارمر، في مؤتمر صحفي منفصل في لندن، إن المسؤولين يريدون جمع معلومات عن المواطنين البريطانيين في المنطقة.

وأوضح المتحدث أن بريطانيا تعمل على زيادة الدعم اللوجستي لمواطنيها الذين يغادرون إسرائيل برا عبر الأردن ومصر.