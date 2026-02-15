الرئيس التشيكي: على أمريكا تكثيف الضغط على روسيا

قال الرئيس التشيكي بيتر بافيل، إن الولايات المتحدة عليها تكثيف الضغط السياسي على روسيا، وإجبارها على الجلوس على طاولة المفاوضات، و"إلا فلن يكون السلام ممكنا في أوكرانيا".

وأوضح بافيل - خلال مأدبة غداء أقيمت على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، نظمتها مؤسسة فيكتور بينتشوك - أن موسكو "غير مستعدة ذهنيا للمفاوضات" في الوقت الحالي، بحسب ما أوردته محطة "راديو براغ" التشيكية، اليوم الأحد.

ودعا الرئيس التشيكي إلى نشر "الروح الاسكندنافية" في أوروبا، مضيفا أن دول شمال أوروبا لا تخشى مواجهة القوى الكبرى، حيث أشار إلى النزاع الأخير بين الدنمارك والولايات المتحدة بشأن جرينلاند، والتهديدات الروسية لفنلندا قبل انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

كما أعرب بافيل عن موافقته على رؤية الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي قال خلال المؤتمر إن أوكرانيا لديها الآن أقوى جيش في أوروبا، ويجب أن تكون جزءا من حلف الناتو.

وقال بافيل إنه سيكون من "الذكائ الشديد" وجود جيش مثل جيش أوكرانيا داخل التحالف الدفاعي، واصفا إياه بأنه "الأكثر خبرة في العالم" في الوقت الحالي، إلى جانب الجيش الروسي.