بريطانيا تعتزم مضاعفة قواتها في النرويج

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن وزير الدفاع البريطاني، جون هايلي، سوف يرسل قوات للمشاركة في مهمة حارس القطب الشمالي التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وهي مبادرة من الحلف لتحسين الأمن في المنطقة والمساعدة في تهدئة مخاوف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن التدخل الروسي في غرينلاند.

وتعهد هيلي أثناء زيارة قوات مشاه البحرية الملكية في معسكر "فايكينج" في القطب الشمالي النرويجي بزيادة عدد القوات في النرويج من 1000 إلى 2000 على مدار 3 أعوام.

كما أكد هيلي أن القوات المسلحة البريطانية ستقوم بدورها في مهمة حارس القطب الشمالي.

ومن المقرر أن ينضم هيلي لنظرائه بالناتو لمناقشة المقترحات في مقر الحلف في بروكسل، الخميس.

وقال هيلي إن "الطلب على الدفاع يتزايد"، ووصف روسيا بأنها "أكبر تهديد لأمن القطب الشمالي وأعالي الشمال نشهده منذ الحرب الباردة".