روسيا تشن هجوماً واسعاً على منظومة الطاقة في أوكرانيا

‌قال وزير الطاقة الأوكراني دينيس شميهال اليوم السبت إن روسيا ⁠شنت هجوماً جوياً مكثفاً على منشآت الطاقة ⁠الأوكرانية خلال الليل، مستهدفة منظومة توليد الكهرباء وتوزيعها.

وأضاف ​شميهال على ​تطبيق تيليجرام "​شن الروس ‌هجوما ‌مكثفا آخر ⁠على منشآت الطاقة الأوكرانية.. الهجوم ​مستمر".

وتابع "​العاملون بقطاع الطاقة مستعدون لبدء أعمال الإصلاح بمجرد أن يسمح الوضع الأمني بذلك". وذكر أن الحكومة بدأت عمليات قطع طارئ للكهرباء في أنحاء البلاد.

ويتهم مسؤولون أوكرانيون موسكو باستهداف البنية التحتية للطاقة عمدا، ما يتسبب في انقطاعات في التيار الكهربائي ويترك آلاف الناس من دون تدفئة في درجات حرارة أدنى بكثير من الصفر.

وقالت شركة "أوكرينيرغو" على "تلغرام"، إنّ "روسيا تشنّ هجوما جديدا واسع النطاق على مرافق شبكة الكهرباء الأوكرانية" مضيفة أنه "نظرا للأضرار التي ألحقها العدو، تم تنفيذ انقطاعات طارئة للتيار الكهربائي في معظم المناطق".

وأشارت إلى أنّ "الهجوم لا يزال مستمرا. وستبدأ أعمال الصيانة حالما يسمح الوضع الأمني بذلك".

من جانبه، أعلن الجيش البولندي أنه نشر طائرات لحماية مجاله الجوي، كما هو الحال غالبا لدى حدوث قصف روسي على غرب أوكرانيا.

وعقدت أوكرانيا وروسيا جولتين من المفاوضات برعاية أميركية في أبو ظبي منذ يناير.

وانتهت الجولة الثانية من المفاوضات التي عقدت يومي الأربعاء والخميس بتبادل الطرفين عشرات الجنود الأسرى في اليوم ذاته.

واتهمت موسكو كييف بتدبير محاولة اغتيال جنرال في الاستخبارات العسكرية الروسية الجمعة، ما أسفر عن إصابته، ولم تصدر كييف أي تعليق.