الإمارات تتضامن مع إيطاليا إثر العواصف العاتية في صقلية

أعربت دولة الإمارات عن تضامنها الكامل مع الجمهورية الإيطالية إثر العواصف العاتية التي اجتاحت صقلية والمناطق الجنوبية، وأدت إلى أضرار جسيمة.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها وقوف دولة الإمارات إلى جانب حكومة وشعب إيطاليا الصديق في هذه الظروف الطارئة، متمنية السلامة للجميع.

وكانت السلطات الإيطالية ذكرت الثلاثاء أن انهياراً أرضياً كبيراً بعد أيام من الأمطار الغزيرة في بلدة نيشيمي جنوبي صقلية، تسبب بانهيار عدد من المنازل وأجبر ما يربو على 1500 من السكان على إخلاء منازلهم، بعدما صار جزء من البلدة معلقاً فوق جرف.

ووقع الانهيار الأرضي مطلع الأسبوع بعد أن اجتاح الإعصار هاري الجزيرة والبر الرئيسي جنوبي إيطاليا وجزيرة سردينيا، ما خلّف دماراً بعد هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح عاتية. ويقدر الدمار في صقلية وحدها بـ 1.5 مليار يورو (1.8 مليار دولار).

وحذرت السلطات من أن السكان الذين يملكون منازل في المنطقة والتي تطل على مدينة جيلا على الساحل الجنوبي الغربي لصقلية سيضطرون إلى إيجاد بدائل طويلة الأمد للعودة إلى ديارهم لأن الأرض المشبعة بالمياه باتت غير مستقرة الآن.

كما قامت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بجولة بمروحية فوق منطقة الانهيار الأرضي والتقت بمسؤولين محليين وإقليميين في مجلس المدينة.

عاصفة كريستين

في البرتغال، لقي سائق حتفه خلال عاصفة قوية، عندما اصطدمت سيارته بشجرة ساقطة شمال لشبونة.

وضربت العاصفة الأطلسية «كريستين»، الساحل صباح أمس، مصحوبة برياح بلغت سرعتها 140 كيلومتراً في الساعة.وحثت السلطات السكان على البقاء داخل منازلهم.

وتسببت الأشجار المتساقطة وفيضانات الأنهار بعد هطول أمطار غزيرة وتساقط الثلوج على ارتفاع 400 متر تقريباً فوق مستوى سطح البحر في توقف خدمات القطارات وجعل الطرق غير سالكة.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية البرتغالية (آر.تي.بي) أن المدارس اضطرت إلى إغلاق أبوابها، وفي بعض الأحيان انقطعت الكهرباء عن ما يصل إلى مليون أسرة.

وتحركت العاصفة منذ ذلك الحين شرقاً باتجاه إسبانيا، حيث حذرت السلطات أيضاً من عواصف وأمواج عالية على طول السواحل والثلوج حتى في المناطق المنخفضة.