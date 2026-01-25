حريق رأس السنة.. الرئيس السويسري يتفهم غضب إيطاليا من قرار القضاء

اتخذ الرئيس السويسري جاي بارميلين نهجاً تصالحياً إزاء انتقادات الحكومة الإيطالية لإطلاق سراح مالك مطعم كران مونتانا، التي توفي فيها 40 شخصاً، من بينهم ستة إيطاليين، في حريق خلال احتفالات العام الجديد.

وقال بارميلين لصحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية في تصريحات نشرتها اليوم الأحد "يمكننا بالطبع أن نتفهم الغضب"، لكنه أشار إلى الاختلافات في النظامين القضائيين في البلدين.

ورداً على سؤال حول رأيه في إطلاق سراح جاك موريتي بكفالة، قال بارميلين إن الفصل بين السلطات وعدم تدخل السياسيين في العملية القضائية لهما أهمية كبيرة.

وقال: "ليس من مهمة السياسيين التدخل في نظامنا القضائي".

وأعربت الحكومة الإيطالية أمس السبت عن انتقادها الشديد لقرار محكمة سويسرية بإطلاق سراح موريتي بكفالة، معتبرة أن ذلك يمثل إهانة لأسر الضحايا.

واستدعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني سفير إيطاليا لدى سويسرا لاتخاذ قرار بشأن الخطوات الإضافية التي سيتم اتخاذها.