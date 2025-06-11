الإمارات تدين حادثة إطلاق النار في النمسا

رفض دائم لجميع أشكال العنف التي تستهدف الآمنين

أدانت دولة الإمارات بشدة حادثة إطلاق النار التي وقعت في مدرسة بمدينة غراتس النمساوية، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص الأبرياء.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف التي تستهدف الآمنين.

وأعربت عن خالص التعازي لأهالي وذوي ضحايا هذا العمل الإجرامي الآثم، وللحكومة النمساوية والشعب النمساوي الصديق، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وقتل تلميذ سابق يبلغ من العمر 21 عاماً، تسعة أشخاص، أمس، بعدما أطلق النار في مدرسة بمدينة غراتس في جنوب شرقي النمسا. وأكدت السلطات أن عدد القتلى 10، بينهم المشتبه في أنه مطلق النار.

والضحايا هم ست إناث وثلاثة ذكور، ولم تحدد أعمارهم.

وتصرف مطلق النار بمفرده وانتحر في مراحيض المدرسة، بحسب الشرطة التي رفضت التكهن بدوافعه في هذه المرحلة.

واستخدم الشاب، وهو نمساوي من المنطقة، بندقية ومسدساً يملكهما بشكل قانوني لتنفيذ الهجوم. تلقى تعليمه في هذه المدرسة الثانوية التي تستقبل تلاميذ بين 14 و18 عاماً، لكنه لم يكمل دراسته.

وذكر التلفزيون النمساوي نقلاً عن الشرطة، أن تلميذاً كان وراء إطلاق النار، ما أدى إلى إخلاء المدرسة.

يوم أسود

وقال المستشار النمساوي كريستيان شتوكر للصحافيين في غراتس: «إنه يوم أسود في تاريخ بلادنا». وأعلنت النمسا الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام، حيث يتم تنكيس الأعلام في المكتب الرئاسي والمستشارية والمباني الرسمية الأخرى خلال فترة الحداد.

من جهتها، أعربت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس عن «صدمتها الشديدة» جراء الحادثة.

وكتبت عبر منصة «إكس»: «يجب أن يشعر كل طفل بالأمان في المدرسة، وأن يكون قادراً على التعلم من دون خوف أو عنف». وأضافت: «أتعاطف مع الضحايا وعائلاتهم والشعب النمساوي في هذه اللحظة القاتمة».

وتعد الهجمات في الأماكن العامة نادرة في النمسا التي يبلغ عدد سكانها نحو 9.2 ملايين نسمة. وفي فبراير، أدت حادثة طعن في جنوب البلاد إلى مقتل قاصر وإصابة خمسة أشخاص آخرين، وقد احتجز على إثرها طالب لجوء سوري عمره 23 عاماً.