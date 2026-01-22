فرنسا تتجرأ على روسيا وتحتجز ناقلة نفط من "أسطول الظل"

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن البحرية الفرنسية اعترضت ناقلة نفط في البحر الأبيض المتوسط الخميس للاشتباه في انتمائها إلى "الأسطول الشبح" الذي يمول "الحرب العدوانية على أوكرانيا".

وذكر الرئيس الفرنسي في رسالة عبر منصة إكس أن هذه الناقلة "الخاضعة لعقوبات دولية والمشتبه في رفعها علما زائفا"، جرى احتجازها "بمساعدة عدد من حلفائنا"، مضيفا أنه "تم تحويل مسار السفينة" و"فتح تحقيق قضائي".

أصدر مسؤول الولاية البحرية الفرنسية لمنطقة المتوسط بيانا أوضح فيه تفاصيل إضافية عن هذه "العملية التي نُفذت بالتعاون مع حلفائنا، بما في ذلك المملكة المتحدة"، والتي جرت "في المياه الدولية" بين إسبانيا وشمال إفريقيا، وطالت الناقلة "غرينش" الآتية من ميناء مورمانسك القطبي في بحر بارنتس.

وأوضح المسؤول أن هذه العملية "هدفت إلى التحقق من جنسية السفينة"، وأن "فحص وثائقها أكد وجود شكوك حول صحة العلم الذي ترفعه"، ما دفع بالسلطات إلى "تقديم بلاغ إلى النيابة العامة في مرسيليا". وأضاف أن السفينة "ترافقها حاليا سفن البحرية الفرنسية إلى مرسى لإجراء مزيد من عمليات التحقق".

واعتبر إيمانويل ماكرون أن هذا التفتيش الذي نُفذ "مع التزام تام باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار"، يُظهر أن فرنسا "عازمة على دعم القانون الدولي وضمان فعالية العقوبات" المفروضة على "الأسطول الشبح الروسي" الذي "تساهم أنشطته في تمويل الحرب على أوكرانيا".

تظهر ناقلة النفط "غرينش" بهذا الاسم في قائمة سفن الأسطول الشبح الروسي الخاضعة لعقوبات المملكة المتحدة، بينما تظهر باسم "كارل" في القائمة التي وضعها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وبحسب موقع "مارين ترافيك" المتخصص في تتبع السفن، كانت الناقلة وقت تفتيشها متجهة شرقا بين ألميريا في إسبانيا ووهران في الجزائر، وكانت ترفع علم جزر القمر.