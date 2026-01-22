زيلينسكي اليائس من أوروبا "الضائعة": وثائق إنهاء الحرب شبه جاهزة

تضيق الخيارات أمام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في الاعتماد على الدعم الأوروبي أمام ضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية.

وأعلن الرئيس الأوكراني الخميس أن الوثائق التي يجري إعدادها مع واشنطن بهدف إنهاء الحرب مع روسيا صارت "شبه جاهزة"، وذلك في كلمة في دافوس بعد لقائه نظيره الأميركي دونالد ترامب.

وقال زيلينسكي للمنتدى الاقتصادي العالمي "لقد التقينا الرئيس ترامب، وفرقنا تعمل بشكل شبه يومي. الأمر ليس بسيطا. الوثائق التي تهدف إلى إنهاء هذه الحرب شبه جاهزة".

كما أقر الزعيم الأوكراني بأن "الحوار" مع ترامب "لم يكن سهلا"، لكنه أشاد باجتماع "جيد جدا" عقد في وقت سابق الخميس.

واعتبر الرئيس الأوكراني أن أوروبا "مجزأة" وتبدو "ضائعة" في مواجهة التحديات التي يفرضها عليها ترامب.

وقال زيلينسكي "بدلا من أن تصبح قوة عالمية فعليا، تبقى أوروبا تشكيلة جميلة لكن مجزأة من قوى صغيرة ومتوسطة" الحجم، مضيفا "تبدو أوروبا ضائعة في محاولة إقناع الرئيس الأميركي بالتغيير".

وشدد زيلينسكي على أن بلاده تحتاج الى ضمانات أمنية من الولايات المتحدة، وليس فقط من فرنسا والمملكة المتحدة، لترافق أي اتفاق سلام محتمل مع روسيا.

وقال إن "المملكة المتحدة وفرنسا مستعدتان لإرسال قوات على الأرض... لكن نحتاج الى ضمانة الرئيس ترامب. أكرر، الضمانات الأمنية لا تفلح من دون الولايات المتحدة".