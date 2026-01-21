الأمين العام لـ "الناتو": أوكرانيا قضيتنا الأولى وليست غرينلاند

أكد مارك روته الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" أن قضية أوروبا الرئيسية هي أوكرانيا وليست غرينلاند.

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي إن "الدبلوماسية المدروسة" ضرورية للتعامل مع التوترات بشأن غرينلاند، فيما يتوجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى دافوس دافعاً بمطالب الولايات المتحدة للاستحواذ على الإقليم الدنماركي.

وقال روته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس السويسرية "أرى أن هناك توترات في الوقت الراهن، لا شك في ذلك. ومجدداً، لن أعلّق على الأمر، لكن يمكنني أن أؤكد لكم أن السبيل الوحيد للتعامل مع ذلك هو، في نهاية المطاف، الدبلوماسية المدروسة".

وذكر ترامب في وقت سابق ​إنه "لن ​يتراجع" عن ​هدفه الخاص بالسيطرة على غرينلاند، ‌ورفض ‌استبعاد ⁠الاستيلاء بالقوة على الجزيرة الواقعة في القطب الشمالي.

وقال "​أعتقد ​أننا سنعمل على شيء سيسعد حلف شمال الأطلسي جدا ويسعدنا جدا، لكننا نحتاجها (غرينلاند) لأغراض أمنية"، مضيفا أن الحلف لن يكون قويا جدا بدون الولايات المتحدة.