البرلمان الأوروبي يجمّد تصديق الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة

جمد الاتحاد الأوروبي المصادقة على اتفاق التجارة مع الولايات المتحدة، احتجاجاً على تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الدول التي دعمت غرينلاند في مواجهة التهديدات الأميركية.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد أعلن عن فرض رسوم جمركية تبلغ 10% على ثمانية دول أوروبية (الدنمارك، التي تسيطر على غرينلاند، إضافة إلى السويد والنرويج وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا وفنلندا)، يبدأ مفعولها في الأول من فبراير المقبل، على أن تزيد إلى 25% بداية من يونيو المقبل في حال لم يتم التوصل لاتفاق، وذلك للضغط عليها للموافقة على ضم غرينلاند.

وتدفع هذه الدول بالفعل نوعاً من الرسوم الجمركية منذ دخول رسوم ما سماه ترامب "يوم التحرير" حيز التنفيذ في أغسطس 2025.