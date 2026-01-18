8 دول أوروبية تدعم غرينلاند والدنمارك بعد تهديدات ترامب

أعلنت الثماني دول أوروبية التي هددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات جمركية على خلفية النزاع حول جزيرة غرينلاند عن رفضها لهذه التهديدات، وجاء في بيان مشترك لألمانيا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وهولندا والنرويج والسويد وبريطانيا القول إن " التهديد بفرض رسوم جمركية يقوض العلاقات العابرة للمحيط الأطلسي وينطوي على مخاطر تصعيد".

وأضافت هذه الدول في بيانها أنه سيتم الرد بشكل منسق، وأردفت:"نحن مصممون على الحفاظ على سيادتنا".

ويأتي ذلك في سياق النزاع مع الولايات المتحدة حول مطالب ترامب بالاستيلاء على جزيرة جرينلاند التابعة للدنمارك، حيث أعلن ترامب مساء أمس السبت في خطوة غير مسبوقة، استنادا إلى هذا النزاع عن فرض رسوم إضافية بدءًا من فبراير المقبل على الدول الأوروبية الثماني، وجميعها أعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وأعرب ترامب عن اعتراضه على المهمة العسكرية الاستطلاعية المشتركة لهذه الدول في جزيرة جرينلاند. وكانت ألمانيا أعلنت في وقت سابق من اليوم عن سحب جنودها الـ الـ 15 المشاركين في هذه المهمة حيث قال متحدث باسم قيادة عمليات الجيش الألماني