حكومة غرينلاند: لن نقبل "بأي شكل" استيلاء أميركا على الجزيرة

أعلنت حكومة غرينلاند، الإثنين، أن الجزيرة لا تقبل "بأي شكل" السعي الأميركي "للاستيلاء" على أراضيها المترامية، و"ستكثف جهودها" لضمان الدفاع عن هذه الأراضي في إطار حلف شمال الاطلسي.

وقالت الحكومة في بيان إن "الولايات المتحدة كررت سعيها للاستيلاء على غرينلاند. لا يمكن للائتلاف الحكومي في غرينلاند أن يقبل هذا الأمر بأي شكل".

الأسبوع الفائت، أعلنت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا والمملكة المتحدة في بيان مشترك دعمها لغرينلاند والدنمارك في مواجهة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأضافت الحكومة "في ضوء الموقف الإيجابي جداً الذي عبرت عنه ست دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي حيال غرينلاند، ستكثف (الحكومة) جهودها ليندرج الدفاع عن غرينلاند في إطار الناتو".

وشددت حكومة ينس-فريدريك نيلسن على أن لدى غرينلاند "نية دائمة لتكون جزءاً من الحلف الدفاعي الغربي".

وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، أنّ الولايات المتحدة ستضم غرينلاند "بطريقة أو بأخرى".

وأقر في وقت سابق بأن عليه ربما الاختيار بين الحفاظ على وحدة الناتو والسيطرة على غرينلاند.