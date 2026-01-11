وزير النقل الألماني يحذر من موجة أخرى من الجليد الزلق

حذّر وزير النقل الألماني باتريك شنايدر سائقي السيارات والمشاة في ألمانيا مجددًا من ضرورة توخي الحذر.

وفي تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية، قال الوزير المنتمي إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي إن احتمال تشكّل الجليد الزلق قد يستمر خلال الأيام المقبلة أيضًا، مضيفًا أن "الوضع الخطِر لم ينتهِ بعد" وأوضح أن من المتوقع أن الجليد سيبدأ بالذوبان قريباً، لكن الأمطار ستسقط على أرض لا تزال متجمدة.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية أن المنخفض الجوي "جوندا" سيجلب من الغرب تساقط الثلوج ثم أمطارًا لاحقًا، مشيرة إلى أن مياه المطر ستتجمّد في الهواء أو على سطح الأرض بسبب درجات الحرارة الجليدية. ونتيجة لذلك، ستكون هناك " حالة من الانزلاقات الجليدية الخطيرة التي ترقى لمستوى العاصفة على نطاق واسع"، بحسب ما قاله خبير الأرصاد في الهيئة أوليفر روتر. وبدوره، نصح نادي السيارات الألماني بتجنب الرحلات غير الضرورية بالسيارة.

وعلى الرغم من هذه التحذيرات، أعرب الوزير شنايدر عن ارتياحه النسبي لسير الأمور خلال الأيام الشتوية الماضية، قائلاً: "عندما أنظر إلى مجمل الأحداث، يجب أن أقول إن الأمور لم تكن بالسوء الذي كنا نخشاه".