غرينلاند تتحدى: لن نكون أمريكيين أو دنماركيين

أكدت الأحزاب السياسية في غرينلاند، أمس، وحدتها في مواجهة مساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسيطرة على الجزيرة الدنماركية.

حيث أكدوا في بيان عدم رغبتهم في أن يكونوا أمريكيين أو دنماركيين، في وقت أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عزمه التوصل إلى اتفاق مع الدنمارك لتملّك جزيرة غرينلاند، مشدداً على أن الولايات المتحدة ستحقق هدفها «باللين أو بالشدة»، رغم تأكيد كوبنهاغن المتكرر أن الإقليم الواقع في القطب الشمالي ليس للبيع.

وجاء في بيان مشترك، وقعته الأحزاب الخمسة في برلمان غرينلاند: «لا نريد أن نكون أمريكيين، لا نريد أن نكون دنماركيين، نريد أن نكون غرينلانديين».

ودعت الأحزاب الولايات المتحدة إلى إنهاء «احتقارها لبلادنا» وأكدوا أن «مستقبل غرينلاند يجب أن يقرره الشعب الغرينلاندي». هذا، ويرفض

85 % من سكان غرينلاند أن يصبحوا مواطنين أمريكيين، حسبما ذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز»، بالإشارة إلى استطلاع أجرته مؤسسة «فيريان».

ووفقاً للاستطلاع، فإن 85 % من سكان غرينلاند لا يرغبون في أن يصبحوا مواطنين أمريكيين، لأنهم يعتقدون أن مستوى المعيشة في الدنمارك أعلى بكثير، كما يشعر سكان الجزيرة بالقلق إزاء مستوى الجريمة في الولايات المتحدة، والخدمات الطبية باهظة الثمن.

وأعلن ترامب مجدداً سعيه للسيطرة على جزيرة غرينلاند، قائلاً إن الولايات المتحدة يجب أن تتحرك لمنع الصين أو روسيا من السيطرة على الجزيرة المهمة استراتيجياً، والتي تقع في القطب الشمالي.

وفي حديث للصحافيين، خلال فعالية في البيت الأبيض، قال ترامب إن واشنطن سوف تفعل «شيئاً» بشأن غرينلاند، سواء أحب الآخرون هذا أم لا.

وتابع «لأننا إذا لم نفعل ذلك، فإن روسيا أو الصين ستسيطر على غرينلاند، ولن نقبل أن تكون روسيا أو الصين جارة لنا».

وأضاف: «أود أن أعقد صفقة، بالطريقة السهلة، ولكن إذا لم نفعل ذلك بالطريقة السهلة، سنقوم بذلك بالطريقة الصعبة».

وقال ترامب بشكل متكرر إنه يرغب في وضع الجزيرة، التابعة للدنمارك، الحليف في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، تحت السيطرة الأمريكية، مشيراً إلى أهميتها الاستراتيجية، وما وصفه بالوجود المتزايد للسفن الروسية والصينية في المنطقة.

في بيان مشترك، حذر رئيسا وزراء الدنمارك وغرينلاند، ميتي فريدريكسن وينس-فريدريك نيلسن، الولايات المتحدة من الاستيلاء على الجزيرة، مؤكدين على ضرورة احترام سلامة أراضيهما المشتركة.

إلى ذلك، أفادت إذاعة «راديو 4» الدنماركية، بأن مبيعات أعلام غرينلاند ارتفعت بشكل كبير في الدنمارك، على خلفية محاولة ترامب للسيطرة على الجزيرة.

وجاء في تقرير الإذاعة: «تشهد مصانع الأعلام الدنماركية زيادة حادة في مبيعات أعلام غرينلاند. ويأتي هذا في نفس الأسبوع الذي صعّدت فيه الولايات المتحدة من لهجتها بشأن رغبتها في بسط سيطرتها على غرينلاند».

وأبلغت إحدى أكبر شركتين مصنعتين للأعلام في الدنمارك، الإذاعة أن حوالي 90 % من الطلبات عبر الإنترنت هذا الأسبوع، تضمنت أعلام غرينلاند، مقارنة بنسبة 3-5 % المعتادة.