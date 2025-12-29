الصين تحاصر تايوان بمناورات "مهمة العدالة"

بدأت بكين الإثنين مناورات عسكرية "كبيرة" حول تايوان في سياق متوتر، خصوصاً بسبب صفقة الأسلحة الأمريكية الأخيرة للجزيرة التي استنفرت قواتها رداً على المناورات الصينية.

وذكر بيان صادر عن القيادة الشرقية لجيش التحرير الشعبي الصيني أن "مدمرات وفرقاطات ومقاتلات وقاذفات وطائرات مسيّرة" تشارك في المناورات التي بدأت الإثنين، وتشمل "تدريبات بالذخيرة الحية على أهداف بحرية شمال تايوان وجنوب غربها".

وفي تحذير إلى "القوى الخارجية" الداعمة لتايوان، قال الناطق باسم الخارجية الصينية لين جيان الإثنين خلال المؤتمر الصحفي الدوري: "القوى الخارجية التي تسعى إلى استغلال تايوان لاحتواء الصين وتسليح تايوان لن تقوم سوى بتعزيز الغطرسة المؤيّدة للاستقلال، ودفع مضيق تايوان إلى وضع خطرٍ لحرب وشيكة"، مؤكداً أن "أيّ خطة مشؤومة لعرقلة إعادة التوحيد ستبوء بالفشل".

من الجهة المقابلة، قال الجيش التايواني الإثنين إنه نشر "قوات مناسبة" رداً على إعلان الصين، وأنشأ "مركز استجابة"، مشيراً إلى أن قواته المسلحة "نفّذت تمرين الاستجابة السريعة".

وقالت وزارة الدفاع التايوانية الإثنين إنها رصدت 89 طائرة عسكرية صينية، و28 سفينة حربية وزوارق تابعة لخفر السواحل بالقرب من الجزيرة، وهذا أعلى عدد من الطائرات الصينية التي تُرصد في يوم واحد منذ 15 تشرين الأول/أكتوبر 2024.

وأفادت وزارة الدفاع التايوانية بأن مجموعة من السفن الهجومية البرمائية الصينية تنشط غرب المحيط الهادئ، من دون مزيد من التفاصيل. وتعتبر الصين تايوان جزءاً من أراضيها، وتهدد باستعادتها بالقوة العسكرية إن لزم الأمر.

ويأتي هذا الاستعراض للقوة بعد أسابيع من التوترات بين الصين واليابان والتي بدأت بتصريحات تشير إلى إمكانية دعم طوكيو لتايوان في حال نشوب نزاع مسلح في المستقبل.

ففي تصريحات أمام البرلمان في 7 نوفمبر، قالت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي إن استخدام القوة ضد تايوان يمكن أن يبرر رداً عسكرياً من طوكيو.

وردّت بكين بغضب مطالبة تاكايتشي بسحب تصريحها، كما استدعت السفير الياباني، وحضّت مواطنيها على تجنب السفر إلى اليابان، فيما تأثرت فعاليات ثقافية يابانية مختلفة في الصين.

وتأتي هذه المناورة العسكرية أيضاً عقب صفقة بيع أسلحة أمريكية جديدة لتايبيه في منتصف ديسمبر، وهي الثانية منذ عودة دونالد ترامب إلى الرئاسة، بقيمة إجمالية بلغت 11.1 مليار دولار.

وأثار ذلك حفيظة بكين التي ردت الأسبوع الماضي بفرض عقوبات على 20 شركة دفاع أمريكية.

وجاء في بيان صادر عن الكولونيل شي يي، الناطق باسم قيادة المنطقة الشرقية لجيش التحرير الشعبي: "اعتباراً من 29 ديسمبر، ستقوم قيادة المسرح الشرقي لجيش التحرير الشعبي بإرسال قوات من الجيش ومن البحرية وسلاح الجو وقوات الصواريخ لإجراء تدريبات عسكرية مشتركة تحمل الاسم الرمزي مهمة العدالة 2025".

وأظهر بيان منفصل خريطة لخمس مناطق كبيرة تحيط بالجزيرة حيث "ستنظّم نشاطات إطلاق نار حي" من الساعة الثامنة صباحاً حتى السادسة بعد الظهر.

وجاء في البيان: "لأمور تتعلق بالسلامة، ينصح بعدم دخول أي سفينة أو طائرة غير ذات صلة إلى المياه والمجال الجوي المذكورين أعلاه".

وقالت الناطقة باسم مكتب الرئاسة التايوانية كارين كو في بيان: "تعرب تايوان عن إدانتها الشديدة في مواجهة تجاهل السلطات الصينية المعايير الدولية واستخدامها الترهيب العسكري لتهديد الدول المجاورة".

وقال خفر السواحل التايوانيون إنهم رصدوا أربع سفن تابعة لخفر السواحل الصينيين قرب مياه الجزيرة، وأوضحوا أنها كانت "تبحر قرب المياه قبالة السواحل الشمالية والشرقية لتايوان". وتابعوا أن "سفناً كبيرة استُنفرت في المناطق ذات الصلة وأُرسلت وحدات دعم إضافية".

وقال شي يي في البيان إن التدريبات التي ستجرى هذا الأسبوع هي "تحذير شديد اللهجة ضد القوى الانفصالية المطالبة بـاستقلال تايوان، وهي إجراء مشروع وضروري لحماية سيادة الصين ووحدتها الوطنية"، وأوضح أن "سفناً صينية ستقترب من جزيرة تايوان على مسافات قصيرة جداً من اتجاهات مختلفة".

وتعود آخر تدريبات تضمنت مناورات بالذخيرة الحية حول تايوان إلى نيسان/أبريل، وكانت ضمن مناورات غير معلنة دانتها تايبيه.