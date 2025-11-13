الرئيس الصيني يلغي مشاركته في قمة مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا

ألغى الرئيس الصيني شي جين بينج مشاركته في قمة مجموعة العشرين للدول الصناعية الكبرى والدول الناشئة في جنوب أفريقيا، عقب انسحابات سابقة من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الخميس، إن رئيس الوزراء لي شيانج سوف يمثل الجمهورية الشعبية في جوهانسبرج في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وهذا يعني أنه للمرة الأولى منذ تشكلت المجموعة، سوف يتغيب رؤساء أكثر ثلاث دول نافذة في مجموعة العشرين -الولايات المتحدة وروسيا والصين- عن حضور القمة.

ويرسل الروس نائب رئيس الإدارة الرئاسية ماكسيم أوريشكين.

ويعتزم ترامب أن يتم تمثيله من جانب نائب الرئيس جيه دي فانس. رغم أنه هدد مؤخرا بمقاطعة القمة لأنه يتهم جنوب أفريقيا بقتل المزارعين البيض ومصادرة أراضيهم بشكل غير قانوني. ولم يقدم أي دليل على هذا.