عشرات القتلى والجرحى في حادثة دهس بالصين

حادثة مروعة شهدتها مدينة جوهاي في جنوب الصين، مساء أمس الإثنين، حيث قُتل 35 شخصاً وأصيب 43، بعد أن صدمت سيارة جموعاً تمارس الرياضة، وفق ما أفادت الشرطة الثلاثاء.

وقالت الشرطة في بيان: "وقع هجوم خطر وشرير في مركز جوهاي الرياضي، حيث صدم المشتبه فيه بسيارته أشخاصاً كانوا يمارسون الرياضة، ما أدى إلى مقتل 35 شخصاً وإصابة 43 آخرين".

وأوضحت الشرطة في بيان أن "السائق البالغ 62 عاماً قاد سيارة رباعية الدفع عبر البوابة واقتحم المركز الرياضي، وصدم الأشخاص الذين كانوا يمارسون الرياضة على الطرق الداخلية للمركز".

وعثرت الشرطة على المشتبه فيه في سيارته وهو يجرح نفسه بسكين و"أوقفته فوراً ونقلته إلى مستشفى لتلقي العلاج".

وقالت الشرطة إنه في غيبوبة حالياً، بعدما ألحق بنفسه جروحاً في رقبته وأجزاء أخرى من جسده، وبالتالي "لا يمكن استجوابه".

ودعا الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى "بذل جهود شاملة" لمعالجة المصابين وطالب بمعاقبة الجاني وفقا للقانون، وفق ما أوردت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وتنظم الصين في هذه المدينة أكبر معرض جوي في البلاد لقطاع الطيران المدني والعسكري.