مقاطعتان صينيتان تستعدان لمواجهة الإعصار ماتمو

أعلنت مقاطعتا هاينان وقوانغدونغ جنوب الصين، تفعيل الاستجابة الطارئة من المستوى الرابع لمواجهة الإعصار ماتمو، الذي يعد الـ21 في موسم أعاصير المحيط الهادئ لعام 2025. وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في قوانغدونغ أن يصل الإعصار إلى اليابسة اليوم الأحد على طول الساحل بين غربي قوانغدونغ وشرقي جزيرة هاينان.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في هاينان، أن تهب رياح تتراوح سرعتها بين 151 و173 كلم في الساعة، ما يجعله ضمن فئة الأعاصير الشديدة، وأن يؤثر ماتمو على الجزيرة اعتباراً حتى نهار اليوم، في وقت يتزامن مع ذروة السفر خلال عطلة العيد الوطني وعيد منتصف الخريف التي تستمر ثمانية أيام. ودعت السلطات ذات الصلة إلى تعزيز تدابير السلامة في المواقع السياحية الساحلية والمائية والجبلية في جميع أنحاء هاينان.

ومن المرجح أن تتأثر خطوط الطيران الرئيسية وخدمات العبارات عبر مضيق تشيونغتشو وعمليات السكك الحديدية فائقة السرعة، بينما تستأنف الخدمات بشكل طبيعي بحلول صباح غد الاثنين. أما في مقاطعة قوانغدونغ، فإن من المتوقع أن يتسبب الإعصار في هطول أمطار غزيرة على المدن الساحلية والمحافظات الواقعة غرب مصب نهر اللؤلؤ.

وتعتزم السلطات الصينية، إلغاء الرحلات الجوية والبحرية في هاينان قبل أن يجتاح الإعصار ماتمو الإقليم الواقع في جنوب البلاد، ما قد يعطل فترة ذروة السفر خلال العطلة إلى الجزيرة السياحية. وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (شينخوا)، إن من المتوقع إلغاء جميع الرحلات الجوية من مطار هايكو الدولي، حيث يمكن أن يتسبب الإعصار ماتمو في رياح قوية وأمطار غزيرة في جنوب الصين، بما يشمل إقليمي قوانغدونغ ويوننان.

وذكر مكتب السلامة البحرية في سانيا، وهي مدينة في هاينان، أنه سيفرض حظراً على حركة جميع السفن السياحية والعبارات في نطاق اختصاصه. وقالت شينخوا: إن مدينة هايكو تعتزم لتعليق الدراسة والعمل ووسائل النقل، في حين ستفعل مدينة تشانجيانغ الساحلية في إقليم قوانغدونغ الشيء ذاته.

كما ضرب إعصار ماتمو شمال الفلبين، إذ وصل إلى بلدة دينابيج في إقليم إزابيلا قادماً من المحيط الهادئ، بسرعة رياح بلغت 130 كيلومتراً في الساعة، ويتوقع أن يتحرك عبر وادٍ زراعي وأقاليم جبلية، مع إجلاء السكان من قرى معرضة للفيضانات والانهيارات الأرضية.