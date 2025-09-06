الصين تندد بعبور سفينتين حربيتين من كندا وأستراليا مضيق تايوان





قال الجيش الصيني اليوم السبت إن قواته راقبت وحذرت سفينتين حربيتين من كندا وأستراليا عبرتا مضيق تايوان الذي يشهد توترات، في خطوة ندد بها ووصفها بأنها "استفزاز".

وذكرت قيادة مسرح العمليات الشرقي لجيش التحرير الشعبي أن السفينتين، الفرقاطة الكندية فيل دو كيبيك والمدمرة الأسترالية برزبين المزودة بالصواريخ الموجهة، تورطتا في "إثارة المشكلات والاستفزاز".

وأضافت القيادة في بيان أن القوات الجوية والبحرية الصينية راقبت وحذرت السفينتين، و"ردت بنجاح".

وحذرت من أن "تصرفات كندا وأستراليا ترسل إشارات خاطئة وتزيد من المخاطر الأمنية".

ولم يرد الجيش الكندي ولا الجيش الأسترالي حتى الآن على طلبات للتعليق.

وفي وقت سابق، أوردت صحيفة جلوبال تايمز الصينية التي تديرها الدولة تقريرا عن العملية.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية في بيان إنها تراقب عن كثب النشاط في المضيق و"ترسل القوات الجوية والبحرية المناسبة لضمان الأمن والاستقرار" في الممر المائي الذي يفصل الصين الشيوعية عن جزيرة تايوان ذات الحكم الديمقراطي.

وتعبر سفن تابعة للبحرية الأمريكية وأحيانا سفن من دول حليفة مثل كندا وبريطانيا وفرنسا المضيق مرة في الشهر تقريبا، إذ تعده تلك الدول ممرا مائيا دوليا.

وتعده تايوان أيضا ممرا دوليا. وتقول الصين، التي تعتبر الجزيرة إقليما تابعا لها، إن الممر المائي الاستراتيجي جزء من مياهها الإقليمية.

وترفض حكومة تايوان ما تقوله بكين.

وعلى مدار السنوات الخمس الماضية، صعدت الصين ضغطها العسكري على تايوان بما يشمل تنظيم مناورات حربية قرب الجزيرة.