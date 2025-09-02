انتقادات حادة للغرب في قمة شنغهاي

دعا البيان الختامي لقمة منظمة شنغهاي للتعاون إلى توسيع التبادلات والتعاون مع الأمم المتحدة، وإلى إطلاق مبادرة لتطوير اتفاقية بشأن تيسير التجارة ضمن المنظمة.

ودان البيان الختامي للقمة التي انعقدت في تيانجين في شمال الصين، الحرب الإسرائيلية على غزة، ودعا إلى وقف شامل لإطلاق النار.

كما دان الهجمات التي نفذتها إسرائيل على إيران في يونيو.

وحذّر البيان من إعادة تفسير قرار لمجلس الأمن دعم اتفاق إيران النووي المبرم عام 2015، بعدما فعَّلت القوى الأوروبية آلية لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران، مشيراً إلى أن أي محاولات لإساءة تفسير القرار أو تفسيره بشكل تعسفي ستقوّض سلطة مجلس الأمن.

وتجاهل البيان أي إشارة إلى الحرب الروسية الأوكرانية.

وخلال القمة وجّه الرئيسان الصيني شي جين بينغ، والروسي فلاديمير بوتين انتقادات حادة للغرب.

ودعا شي جين بينغ إلى نظام عالمي قائم على العدالة، ومعارضة عقلية الحرب الباردة ومواجهة الكتل وسياسات الترهيب التي تنتهجها بعض الدول، في إشارة إلى الولايات المتحدة. من جانبه، حمّل بوتين الغرب مسؤولية إشعال فتيل حرب أوكرانيا.

وقال: «هذه الأزمة لم تكن ناجمة عن الهجوم الروسي على أوكرانيا، بل كانت نتيجة انقلاب في أوكرانيا دعمه وتسبّب به الغرب».

وأضاف أن «السبب الثاني هو المحاولات الدائمة للغرب لجرّ أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي».