الصين تعارض تلويح الأوروبيين بإعادة فرض عقوبات على إيران

أكدت الصين معارضتها لتلويح كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، بإعادة فرض عقوبات على إيران على خلفية برنامجها النووي. وقال الناطق باسم الخارجية الصينية، لين جيان في بيان، إن الصين تعارض التلويح بالعقوبات وتعتقد بأن الأمر لا يساعد مختلف الأطراف على بناء الثقة وحل الخلافات ولا يخدم المساعي الدبلوماسية من أجل استئناف المحادثات في أقرب وقت.

وقال الناطق باسم الخارجية الصينية، أمس، إن أي خطوات يتخذها مجلس الأمن يجب أن تسهم في التوصل لاتفاقات جديدة في المحادثات وليس العكس.

وهدد وزراء خارجية مجموعة الدول الأوروبية الثلاث التي تعرف بالترويكا الأوروبية هذا الأسبوع، بتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات، وذلك في رسالة مشتركة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ومجلس الأمن الدولي.

وقال وزراء الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، والفرنسي جان نويل بارو، والبريطاني ديفيد لامي: أوضحنا أنه ما لم ترغب إيران في التوصل إلى حل دبلوماسي قبل نهاية أغسطس، أو لم تغتنم فرصة التمديد، فإن مجموعة الدول الثلاث مستعدة لتفعيل آلية الزناد. وآلية الزناد منصوص عليها في الاتفاق ويمكن لأي طرف موقع تفعيلها لإعادة فرض العقوبات.