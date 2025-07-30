مقتل 30 شخصاً وإجلاء 80 ألفاً إثر أمطار غزيرة في الصين

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا، إن أحدث موجة من العواصف الرعدية الشديدة أسفرت حتى منتصف ليل الإثنين عن مقتل 30 شخصاً في بكين.
بينما قالت صحيفة بيجينغ ديلي الرسمية على حسابها في موقع ويتشات، إنه حتى الآن تمّ إجلاء ما مجموعه 80.332 شخصاً في العاصمة. ويشهد شمال الصين، بما في ذلك العاصمة ومقاطعات خبي وجيلين وشاندونغ، أمطاراً غزيرة منذ الإثنين.
ووفق وسائل الإعلام الرسمية الصينية، فإن الأمطار الغزيرة المستمرة تسببت في كوارث خطرة، مشيرة إلى أن حي مييون الواقع في شمال شرق
بلدية بكين، سجل سقوط أعلى عدد من الضحايا. كما لحقت أضرار بالغة بحي هوايرو الواقع في شمال بكين وكذلك بحي فانغشان الواقع في جنوب غرب المدينة، وفقاً للمصادر نفسها.
130 قرية في الظلام
وتجنب التوجه إلى المناطق عالية الخطورة إلا للضرورة القصوى. بدوره، حض الرئيس الصيني، شي جينبينغ، مساء أول من أمس، السلطات على تسريع جهود إيواء سكان المناطق المعرضة لخطر فيضانات.
وأُعلنت في كل أنحاء البلاد تقريباً حالة الإنذار، أمس، بسبب مخاطر قصوى أو مرتفعة جداً من اندلاع حرائق، بحسب توقعات المعهد البرتغالي للبحر والغلاف الجوي.
ويكافح 1500 عنصر إطفاء قرابة 10 حرائق، ولا سيما حريقين كبيرين في شمال البلاد ووسطها.. ففي وسط البرتغال يحاول نحو 500 عنصر السيطرة على حريق حول بلدة أروكا.
وفي الشمال تتسع رقعة حريق اندلع في محيط بونتي دا باركا، علماً بأن أربع طائرات انضمت لجهود الإطفاء. وقال رئيس بلدية بونتي دا باركا، أوغوستو مارينهو، إنه حريق ينطوي على صعوبات، في منطقة جبلية وينتشر بسرعة مع الكثير من الرياح ويمتد قرب مناطق سكنية.