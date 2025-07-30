مقتل 30 شخصاً وإجلاء 80 ألفاً إثر أمطار غزيرة في الصين

لقي 30 شخصاً مصرعهم وتم إجلاء أكثر من 80 ألف شخص من ديارهم في بكين بسبب أمطار غزيرة هطلت على العاصمة الصينية، وفق ما أعلن الإعلام الرسمي، أمس.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا، إن أحدث موجة من العواصف الرعدية الشديدة أسفرت حتى منتصف ليل الإثنين عن مقتل 30 شخصاً في بكين.

بينما قالت صحيفة بيجينغ ديلي الرسمية على حسابها في موقع ويتشات، إنه حتى الآن تمّ إجلاء ما مجموعه 80.332 شخصاً في العاصمة. ويشهد شمال الصين، بما في ذلك العاصمة ومقاطعات خبي وجيلين وشاندونغ، أمطاراً غزيرة منذ الإثنين.

ووفق وسائل الإعلام الرسمية الصينية، فإن الأمطار الغزيرة المستمرة تسببت في كوارث خطرة، مشيرة إلى أن حي مييون الواقع في شمال شرق

بلدية بكين، سجل سقوط أعلى عدد من الضحايا. كما لحقت أضرار بالغة بحي هوايرو الواقع في شمال بكين وكذلك بحي فانغشان الواقع في جنوب غرب المدينة، وفقاً للمصادر نفسها.

130 قرية في الظلام

وأدت الأمطار الغزيرة إلى قطع عشرات الطرق وانقطاع الكهرباء عن أكثر من 130 قرية مجاورة للعاصمة. وقالت صحيفة بيجينغ ديلي، في تنبيه إلى السكان: يرجى الانتباه إلى توقعات الطقس والتحذيرات.

وتجنب التوجه إلى المناطق عالية الخطورة إلا للضرورة القصوى. بدوره، حض الرئيس الصيني، شي جينبينغ، مساء أول من أمس، السلطات على تسريع جهود إيواء سكان المناطق المعرضة لخطر فيضانات.

في الأثناء، يحاول المئات من عناصر الإطفاء، إخماد حرائق تشتعل في أنحاء البرتغال، وتخشى السلطات من أن تؤججها درجات الحرارة المرتفعة والرياح القوية.

وأُعلنت في كل أنحاء البلاد تقريباً حالة الإنذار، أمس، بسبب مخاطر قصوى أو مرتفعة جداً من اندلاع حرائق، بحسب توقعات المعهد البرتغالي للبحر والغلاف الجوي.

ويكافح 1500 عنصر إطفاء قرابة 10 حرائق، ولا سيما حريقين كبيرين في شمال البلاد ووسطها.. ففي وسط البرتغال يحاول نحو 500 عنصر السيطرة على حريق حول بلدة أروكا.

وفي الشمال تتسع رقعة حريق اندلع في محيط بونتي دا باركا، علماً بأن أربع طائرات انضمت لجهود الإطفاء. وقال رئيس بلدية بونتي دا باركا، أوغوستو مارينهو، إنه حريق ينطوي على صعوبات، في منطقة جبلية وينتشر بسرعة مع الكثير من الرياح ويمتد قرب مناطق سكنية.