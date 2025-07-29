عواصف رعدية وفيضانات في الصين تقتل 30 شخصاً.. وإجلاء عشرات الآلاف

لقي ثلاثون شخصاً مصرعهم وتمّ إجلاء أكثر من 80 ألف شخص من ديارهم في بكين بسبب أمطار غزيرة هطلت على العاصمة الصينية، بحسب ما أعلن الإعلام الرسمي الثلاثاء.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" إنّ "أحدث موجة من العواصف الرعدية الشديدة أسفرت حتى منتصف ليل الإثنين عن مقتل 30 شخصا في بكين"، بينما قالت صحيفة "بيجينغ ديلي" الرسمية على حسابها في موقع ويتشات إنّه "حتى الآن تمّ إجلاء ما مجموعه 80,332 شخصا" في العاصمة.

ويشهد شمال الصين، بما في ذلك العاصمة ومقاطعات خبي وجيلين وشاندونغ، أمطارا غزيرة منذ الإثنين.

وبحسب وسائل الإعلام الرسمية الصينية فإنّ "الأمطار الغزيرة المستمرة" تسبّبت في "كوارث خطرة"، مشيرة إلى أنّ حيّ مييون الواقع في شمال شرق بلدية بكين، سجّل سقوط أعلى عدد من الضحايا.

كما لحقت أضرار بالغة بحيّ هوايرو الواقع في شمال بكين وكذلك أيضا بحيّ فانغشان الواقع في جنوب غرب المدينة، وفقا للمصادر نفسها.

وأدّت الأمطار الغزيرة إلى قطع عشرات الطرق وانقطاع الكهرباء عن أكثر من 130 قرية مجاورة للعاصمة.

وقالت صحيفة "بيجينغ ديلي" في تنبيه إلى السكان "يرجى الانتباه إلى توقعات الطقس والتحذيرات، وتجنّب التوجه إلى المناطق العالية الخطورة إلا للضرورة القصوى".

بدوره، حضّ الرئيس الصيني شي جينبينغ مساء الإثنين السلطات على تسريع جهود إيواء سكان المناطق المعرضة لخطر فيضانات.