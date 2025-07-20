أعصار "ويفا" يهدد "هونغ كونغ" ويعلق 500 رحلة جوية

صدرت السلطات في هونغ كونغ صباح الأحد إنذارا بشأن "رياح بقوة الإعصار"، وهو أعلى مستوى من التحذير مع اقتراب الإعصار "ويفا" من السواحل الجنوبية للصين، مما دفع الحكومة إلى إغلاق دور الحضانة وتعليق نحو 500 رحلة جوية.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية في هونغ كونغ إن الإعصار "ويفا" كان يبعد نحو 60 كيلومترا عن جنوب شرق هونغ كونغ ، ولا يزال يشتدّ مع اقترابه من سواحل مقاطعة غوانغدونغ جنوب الصين.

ورفعت الهيئة مستوى التحذير إلى الحد الأقصى عند الدرجة "تي 10"، مشيرة إلى أن "رياحا بقوة إعصار" بسرعة متوسطة 118 كيلومترا في الساعة أو أكثر متوقعة.

وكان من المتوقع أن يمر الإعصار جنوب هونغ كونغ خلال الأحد على بعد نحو 50 كيلومترا، ما يشكل "تهديدا كبيرا" للمدينة التي تعد مركزا ماليا.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن مقاطعتي هاينان وغوانغدونغ الصينيتين وضعتا أيضا في حال تأهب.

وقال ممثل عن هيئة مطار هونغ كونغ إن نحو 500 رحلة جوية أُلغيت بسبب سوء الأحوال الجوية، في حين يُتوقع إقلاع أو هبوط حوالى 400 رحلة أخرى في وقت لاحق من اليوم.

ولجأ أكثر من 200 شخص إلى مراكز إيواء مؤقتة تديرها الحكومة،وأفادت وسائل الإعلام المحلية بأن أمواجا عالية شوهدت قبالة ساحل "هينغ فا تشوين"، وهو حي سكني يقع في الجزء الشرقي من جزيرة هونغ كونغ، بينما تلقت السلطات أكثر من عشرة بلاغات عن سقوط أشجار.وعلّقت السلطات عمل الحضانات والمدارس الأحد، كما تُسيّر القطارات بشكل محدود.ويُذكر أن هونغ كونغ رفعت آخر مرة التحذير إلى المستوى "تي 10" خلال مرور الإعصار "ساولا" في العام 2023.